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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"شباب البرلمان": 30 يونيو ملحمة وطنية تصدت للخونة والمرتزقة والإرهابيين

محمود توشكى
محمود توشكى

هنأ النائب محمود توشكي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الرئيس السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال "توشكي" كانت ملحمة في حب مصر وقصة وطنية للدفاع عن الوطن أمام الخونة والمرتزقة والإرهابيين، مشيرا إلى أنه وبعد مرور 10 سنوات على 30 يونيو، تأكد للجميع أنها كانت ضرورية، وأنها كانت لازمة الحدوث لإنقاذ الوطن ووقف تيار الإرهاب ووأده في بدايته.

وأشار توشكي، إلى أن الدولة مضت على مدار الـ 10 سنوات الماضية، وبقيادة الرئيس السيسي، فى مسارى بقاء الدولة وترسيخ أركانها وبناء المستقبل، موضحا أن أنها انتقلت من مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة، عبر اصطفاف ودعم شعبي غير مسبوق وراء القيادة السياسية.

وأكد "توشكي"، أن ثورة 30 يونيو ملحمة وطنية حقيقية وخالدة أعادت مصر للمصريين، حيث استردت فيها البلد هويتها واستقرارها.

وتابع أن الدولة المصرية وبدءا من 30 يونيو، خطت بقوة نحو تنفيذ إصلاحات جذرية لتعزيز الحريات العامة وتطوير المؤسسات الديمقراطية، بالإضافة إلى التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطنين، وأنفقت مليارات على مشروعات تطوير البنية التحتية وتهيئتها لجذب الاستثمارات التنموية المختلفة، والعمل على ترسيخ العدالة الاجتماعية، وإنهاء العشوائيات والتوجه نحو مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري وغيرها وغيرها.

واختتم النائب محمود توشكي، 30 يونيو صفحة مضيئة في حياة الوطن، وما قدمه الرئيس السيسي فيها يظل فخرا تتناقله الأجيال.

10 سنوات على 30 يونيو التنمية المستدامة الدولة الحديثة الرئيس السيسي الشعب المصري العظيم الشباب والرياضة القوات المسلحة الباسلة

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