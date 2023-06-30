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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مفتي فلسطين يُدين إحراق المصحف في السويد

إحراق المصحف
إحراق المصحف

دان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى محمد حسين، اليوم الجمعة، تطاول بعض المتطرفين على القرآن الكريم، وتمزيق وإحراق نسخة منه عند مسجد ستوكهولم المركزي.

واعتبر الشيخ محمد حسين - في بيان - أن السماح لهذه الأعمال المعادية للإسلام بحجة حرية التعبير؛ أمر لا يمكن قبوله.. مضيفا أن غض الطرف عن مثلها يعني التواطؤ معها.

وأوضح أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي تستهدف القرآن الكريم بشكل خاص، وتمس مشاعر مسلمي الأرض، مشيرًا إلى أن مثل تلك الجرائم المسيئة للإسلام والمسلمين تتنافى مع مبادئ الأديان واحترامها؛ الأمر الذي من شأنه تأجيج الصراعات الدينية بين المجتمعات وداخلها، وخلق أجواء من الفوضى، وتقوض السلم العالمي.

وندد المفتي بموقف السلطات السويدية حيال ذلك، مطالبًا المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم، التي تنم عن كره وعنصرية حمقاء، وأخذ موقف صارم تجاه كل من تسول له نفسه الاعتداء على مقدسات الدين الإسلامي، وكتاب الله عز وجل، مؤكدا أن الإسلام هو دين العدل والرحمة والوسطية.

وجدد مطالبته دول العالم أجمع، والأمم المتحدة بسن قانون يجرم التطاول على الأديان السماوية ورموزها، ومعاقبة الذين يقومون بهذه الأعمال المشينة، محملا رعاة الدول المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات بحق القرآن الكريم.

ودعا المفتي لوضع حد لهذه السفاهات التي تقوم بها جماعات حاقدة، وخارجة عن كل الأعراف الإنسانية والدولية، تحت ذريعة الحريات التي تستباح بها حرمات الآخرين ومقدساتهم وحقوقهم المشروعة.

خطيب المسجد الأقصى المسجد الأقصى محمد حسين ستوكهولم القرآن الكريم

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