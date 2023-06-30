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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس 5 عاطلين حازوا كميات من مخدرات مختلفة الأنواع في الإسكندرية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 5 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة مختلفة الأنواع عبارة عن "مخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام وكمية من مخدر" الهيروين، والآيس "وعدد من الأقراص المخدرة، بقصد ترويجها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص لبيان إن كانت مادة مخدرة من عدمه.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد ورود معلومات سرية بقيام 5 عاطلين" لأربعة منهم معلومات جنائية "، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة علي عملائه بدوائر أقسام الشرطة.

على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين بالتنسيق مع ضباط المباحث وألقي القبض علي المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام وكمية من مخدر" الهيروين، الآيس "وعدد من الأقراص المخدرة ومبالغ مالية و5 هواتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه للتربح منها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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