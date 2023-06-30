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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصيل مليون جنيه غرامات فورية على مخالفات الشوادر والذبح خلال العيد بالإسكندرية

توقيع غرامات على
توقيع غرامات على المخالفين

أعلنت محافظة الإسكندرية عن توقيع  غرامات فورية على  إقامة الشوادر والذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بلغت مليون جنيه، وذلك في ضوء تنفيذ قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 198 لسنة 2023 بشأن خطة استقبال عيد الأضحى المبارك، والذي يحظر على كافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي هذا الصدد شن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة لمنع إقامة أى شوادر والالتزام باشتراطات الذبح بالمجازر، وعدم الذبح بالطرق العامة شملت الحملة مناطق متعددة بنطاق الحي وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر ب 620 ألف جنيه.

- متابعة منع إقامة شوادر الذبح وعرض الذبائح الحية في حي الجمرك

وقادت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك حملة لمتابعة منع إقامة شوادر الذبح وعرض الذبائح الحية بالطرق العامة استهدفت الحملة شارع السيد محمد كريم ، سيدي ياقوت ، علي بك جنينة، السيد إبراهيم جودة ، وكالة الليمون، قبو الملاح ، الغزالي ، الحجاري ، شارع رأس التين ، مسجد طاهر بك ، عبد الفتاح السمنودي ، جامع الشيخ مع مفهمي النقراشي ، الباب الأخضر، سوق راتب ، القاضي سند ، صفر باشا، وأسفرت  الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر ب 108 الف جنيه.

ونفذ حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لحظر الذبح العشوائي بالشوارع وحظر إقامة أى شوادر لعرض الحيوانات بالطرق العامة شملت شارع عقل باشا ، ش البكباشى العيسوى، ش ابن عقيل، ش مسجد الصداقة ، ش جمال عبد الناصر ، ش عزبة السيوف ، شارع خالد بن الوليد ، شارع عمر بن عبد العزيز وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر ب 93 ألف جنيه.

في حين قام حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لحظر إقامة الشوادر او ذبح الاضاحى بالطرق العامة شملت منطقة الإبراهيمية، بمنطقة محرم بك، منطقة الحضرة القبلية والبحرية وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ 88 ألف جنيه.

وواصل حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملاته للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر الحكومية وإزالة الشوادر بحرم الطريق العام استهدفت الحملة طريق الطابية، عزبة حوض 10، المنشية البحرية، المهداوي ، ملك حفني قبلي ، الحرمين ، تقسيم الزهور ، 30 الجديد ، الصفا والمروة وأسفرت الحملة عن تغريم المخالفين بقيمة 57 ألف جنيه.

وقادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب حملة مكبرة لمنع إقامة أى شوادر بالطرق العامة شملت الحملة منطقه كرموز ، منطقة مينا البصل، كرموز ، راغب باشا ، النخيل ، ابن السيار ، عين جالوت وأسفرت الحملة عن إزالة 9 فروشات أغنام وفرض غرامات فورية تقدر بـ 29 ألف جنيه.

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محافظة الاسكندرية غرامات فورية أيام عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك محلات الجزارة

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