إنجازات 30 يونيو.. إنشاء مدينة المعرفة الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة، و أثمرت الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى كافة المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.

- إنشاء مدينة المعرفة

- الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة التى يتم إنشائها على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة كصرح تكنولوجى لدعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقني.

- مقر لمراكز البحوث والابتكار المتخصصة فى التكنولوجيات المتقدمة

- وتستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إنشاء مدينة المعرفة أن تكون مقراً لمراكز البحوث والابتكار المتخصصة فى التكنولوجيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة وغيرها؛ كما ستضم كافة عناصر صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مراكز تدريب، وحاضنات تكنولوجية ومسرعات اعمال، بالإضافة الى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.



- وتضم المرحلة الأولى من مدينة المعرفة أربعة مباني، وهى مركز الابتكار التطبيقى وتصميم الالكترونيات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة إلى مركز للتدريب يضم كلا من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات.