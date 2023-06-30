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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إجابات الامتحان التجريبي للفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023

الفيزياء
الفيزياء

توفر وزارة التربية والتعليم إجابات النماذج الاسترشادية الخاصة بعدد من المواد الخاصة بالصف الثالث الثانوي وذلك للتهيل على الطلاب إمكانية معرفة إجابات بعض الامتحانات.

وتسلط “الدستور” الضوء على اجابات الامتحان التجريبي فزياء والخاص بعام 2023، وذلك للتوفير على الطلاب إمكانية معرفة أهم الأسئلة واجاباتها خاصة إن تلك الأسئلة تكون لها أهمية كبيرة في المراجعات النهائية.

الثانوية العامة 2023.. توزيع درجات امتحان التاريخ

إجابات الامتحان التجريبي للفيزياء للصف الثالث الثانوية لعام 2023 

 

ووفرت وزارة التربية والتعليم إجابات الامتحان التجريبي للفزياء لعام 2023 .ز

إجابات النماذج الاسترشادية فيزياء 2023

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجابات نماذج إجابة الامتحانات التجريبية للثانوية العامة 2023.

ويريد الطلاب والطالبات معرفة إجابات النماذج الاسترشادية فيزياء للثانوية العامة 2023.

وإليكم في هذه السطور نموذج إجابة الامتحان التجريبي فيزياء للثانوية العامة 2023:

السؤال الأول: ج النقطتان ( d ) , ( b ) والنقطتان ) c ) , ( a )

ووفرت وزارة التربية والتعليم إجابات الامتحان التجريبي للفزياء لعام 2023 .ز

2- أ تقل المقاومة المأخوذة من الريوستات وتقل قراءة الفولوميتر

السؤال الثالث - د 6 V , 3 A , 2 A

4 - ب

السؤال الخامس - أ 8 , 2 , 9 , 1 5

 السؤال السادس - ب10 V

السؤال السابع- أ Ax > Ay–

ووفرت وزارة التربية والتعليم إجابات الامتحان التجريبي للفزياء لعام 2023 .ز

 

السؤال الثامن- ج X السمك من 0.125 m

9- د

السؤال العاشر- أ 1 A

السؤال الحادي عشر-4 F

12- ب صفر

السؤال الثالث عشر -ج 960 Ω
 

ووفرت وزارة التربية والتعليم إجابات الامتحان التجريبي للفزياء لعام 2023 .ز

 

السؤال الثامن عشر -أ D

19- ب أربع أمثال الانحراف الأول

ووفرت وزارة التربية والتعليم إجابات الامتحان التجريبي للفزياء لعام 2023 .ز

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