رئيس الأسقفية: 30 يونيو ثورة مجيدة تكتمل بالبناء والتنمية

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين بذكرى ثورة ٣٠ يونيو واصفًا أياها بالثورة المجيدة لشعب عظيم.

وقال رئيس الأساقفة في بيان له اليوم إن ثورة ٣٠ يونيو تمثل ذكرى الاصطفاف الشعبي خلف الجيش المصري وقيادته الحكيمة التي أنقذت البلاد، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل انتصارًا للإرادة الشعبية واستجابة الجيش المصري لها.

وأكد رئيس الأساقفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد ثورة مماثلة في البناء والتغيير منذ تولي حكم البلاد وحتى اليوم، معربًا عن أمله في أن تحقق المزيد من الإنجازات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وصلى رئيس الأساقفة أن يحفظ الله القدير مصر بخير وسلام، وأن ينعم على البلاد بدوام الرخاء والاستقرار.