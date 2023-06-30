وكيل صحة الشيوخ: ثورة 30 يونيو فجر جديد لمصر

أكد الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو ستظل ثورة انتصار مصر على الإرهاب وسحق التطرف والانتصار لوحدة الوطن ورفض اختطافه من قبل قلة من الإخوان الإرهابيين.

ونوه د.حسين خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بكلمة الرئيس السيسي في ذكرى الثورة، التي أكد فيها أن حجم التحديات التي واجهها الشعب منذ عام 2011 غرس في نفوس الأبناء قوة من نوع خاص، وقد عاش وذاق معنى التهديد بضياع الوطن والخوف على الأهل والأبناء وضياع المقدرات. لافتًا إلى أن جيل 30 يونيو الذي نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى إلى الاستقرار قادر على إتمام تجربته التنموية الشاملة التي تشهد تقدمًا سريعًا يطال كل شبر من أنحاء الوطن. قائلًا: إنها كلمة معبرة وكاشفة لكل ما تم في الوطن من إنجازات حقيقية وملموسة.

وأوضح وكيل صحة الشيوخ أنه وبعد مرور 10 سنوات على 30 يونيو، تأكد للجميع أنها كانت ضرورية ولازمة الحدوث لإنقاذ الوطن ووقف تيار الإرهاب ووأده في بدايته. كما أن الدولة مضت على مدار الـ10 سنوات الماضية، وبقيادة الرئيس السيسي، فى مسارى بقاء الدولة وترسيخ أركانها وبناء المستقبل.

واختتم د.خضير، ثورة 30 يونيو فجر جديد لمصر وانطلاقة حقيقية لها نحو المستقبل، بقيادة الرئيس السيسي.