بمشاركة السياح.. فنادق الغردقة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو (صور)

نظمت فنادق الغردقة، اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو على شواطئ مدينة الغردقة، وذلك بمشاركة عدد من السائحات الأجانب حاملين علم مصر وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتفاعل مع الأناشيد الوطنية وعلى أنغام المزمار البلدي، التي ألهبت حماس الجميع وسط تصفيق السائحين الأجانب، والرقص في جو من البهجة والسرور.

و قال علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر ومنظم احتفالات ثورة 30 يونيو على شواطئ الغردقة، إن المسيرة جابت الشواطئ بمشاركة العاملين بالقطاع السياحى السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية ما يقرب من 22 جنسية أجنبية من التشكيك وبولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإنجلترا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وسلوفانيا والمجر والنمسا، في جو يدعو للفخر بذكرى النصر الذي حققة الشعب المصري، في الحفاظ علي وطنه من المكائد والمؤامرات.

من جانبه قال إيهاب السيد مدير عام فندق سياحى وأحد منظمي الاحتفال في الغردقة، إن الاستقرار الذي تنعم به مصر انعكس على السياحة في الفترة الأخيرة مع وصول نسبة الإشغال إلى 100%، وذلك كناتج طبيعي للمجهودات التي تبذلها الدولة في المساعي لفتح أسواق سياحية، جديدة مشيرا إلى أن الثلاثين من يونيو هي المنبع الرئيسي لجميع الإنجازات التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أثرت بشكل إيجابي على القطاع السياحي وفتح أسواق جديدة لم تكن موجودة من قبل الثورة.

وأضاف أن ثورة 30 يونيو، افادت القطاع السياحي بشكل أكبر حيث انه في عام حكم الجماعة الإرهابية عاني القطاع السياحي من الإهمال ومحاولة هدمه من صدور قرارات كانت تعصف بالقطاع الذي يعمل بهِ أكثر من 5 مليون مواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو تصحيح وعودة للوطن بعد ان كادت تخطفه قوى الظلام أي مصير غير معلوم بأجندات خارجية هدفها تدمير هذا الوطن الذي ليس له بديل لدي المصريين الذين يضحون بالغالي والنفيس لحماية ترابه الغالي.

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