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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مستشار البابا تواضروس: أحوال المصريين بعد ثورة 30 يونيو أفضل بكثير مما سبق

بيشوي باسل المستشار
بيشوي باسل المستشار القانوني للبابا

قال بيشوي باسل المستشار القانوني بالمكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إن أحوال المصريين بعد ثورة 30 يونيو أفضل بكثير مما سبق، وليس على مستوي الأقباط فقط، ولكن بالنسبة للمصريين جميعًا، وفي مختلف المجالات.

وأضاف المستشار القانوني بالمكتب الفني لقداسة البابا، أن الأقباط جزء من النسيج الوطني لمصر، فشعروا بالتغيير والإنجازات التي حدثت بمختلف المجالات والنواحي عقب ثورة 30 يونيو.

وأكد أن الأقباط بعد ثورة 30 يونيو شعروا بعدد من الإنجازات، ومنها تمتعوا بإصدار قانون دور العبادة الخاص بهم، وهو قانون 80 لعام 2016، كما شهدوا ترميم وبناء الكنائس المختلفة، ونبذت ثورة 30 يونيو التعصب بشكل كبير ليصبح غير موجود.

وتابع أنه من ضمن إنجازات ثورة 30 يونيو، وفي ضوء أصدار قانون العبادة الجديد، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يتم إنشاء كنيسة في كل مجتمع سكني جديد وفي المجتمعات العمرانية الجديدة.

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