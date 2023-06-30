مع ارتفاع درجات الحرارة.. مشروبات صحية تحافظ على بشرتك نضرة ومشرقة

تزامنا مع بداية فصل الصيف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة والرطوبة يصاب الكثير من الناس بانطفاء بشرتهم وجفافها.



ويعتقد الناس أنه يكمن السر وراء عدم إشراق البشرة في عدم الحصول على كريم أو غسول وجه يعد بإصلاح جميع مشاكل البشرة من حب الشباب أو البثور أو التجاعيد أو البقع ولكن ينسون أن التغذية تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على رطوبة البشرة والحفاظ على مرونتها وقوتها والحفاظ عليها شابة إلى الأبد.

وبحسب موقع Hindustan times فإن أفضل طريقة لتغذية البشرة هي أن يبدأ الشخص يومه بالمشروبات التي تحتوي على المزيج الصحيح من العناصر الغذائية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد هذا البشرة على أن تبدو متألقة ونقية ومنتعشة.

يقول طبيب التغذية أنوباما مينون: "إن الحصول على بشرة متألقة وصحية يتجاوز منتجات العناية بالبشرة فالمشروبات التي نستهلكها تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة البشرة وتعزيز التوهج الطبيعي لها وتلك بعض المشروبات التي يمكن أن تعزز مظهر وحيوية البشرة:.

1. المشروبات العشبية:

استبدل الماء العادي بالنقع العشبية لمنح بشرتك دفعة إضافية، مثل شاي الأعشاب مثل البابونج أو ثمر الورد أو الكركديه فهو غني بمضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي يمكن أن تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وتوفر هذه المشروبات الترطيب مع تعزيز بشرة صافية ومشرقة، يمكن تجربة الخلطات العشبية المختلفة للعثور على بشرة أكثر صحة.



ويمكن استبدال كوب الشاي المعتاد بكوب الشاي الممزوج بالبابونج أو الورد أو الكركديه أو المرمرية، سوف تغذي أنواع الشاي العشبية بشرتك وتزودها بأفضل العناصر الغذائية.



ولكن يجب وضع الشاي ثم الأعشاب في الكوب، وصب الماء المغلي على أوراق الشاي وتركه ينقع لمدة من 5 إلى 10 دقائق، ثم يصفي الشاي لإزالة الأوراق.



2. ماء جوز الهند:

يعتبر ماء جوز الهند ، الذي يروي العطش في الطبيعة، بديلاً ممتازًا للمياه العادية فهو غني بشكل طبيعي وكبير بالإلكتروليتات والفيتامينات والمعادن، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم ، والتي تدعم الترطيب المناسب وتساهم في صحة الجلد، ويساعد ماء جوز الهند في الحفاظ على توازن رطوبة البشرة ، مما يؤدي إلى ظهورها بنضارة وإشراق، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد خصائصه المضادة للالتهابات في تهدئة تهيج الجلد وتقليل الاحمرار.

3. ماء بالخيار والنعناع:

للحصول على مشروب منعش وصديق للبشرة ، من الممكن نقع الماء مع شرائح الخيار وعدد قليل من أغصان النعناع الطازج، فالخيار مرطب طبيعي ويحتوي على مادة السيليكا ، وهي معدن يعزز إنتاج الكولاجين ويعزز مرونة الجلد و يمتلك النعناع خصائص مهدئة يمكن أن تخفف من تهيج الجلد والالتهابات التي يسببها فصل الصيف، و لا توفر هذه المياه المنقوعة الترطيب فحسب ، بل توفر أيضًا إحساسًا بالانتعاش والبرودة ، مما يجعلها مثالية لأيام الصيف الحارة.



4. عصير الجزر:

عصير الجزر مشروب لذيذ ومليء بالعناصر الغذائية القيمة، ويمكن أن يصنع العجائب لبشرتك، إنه مصدر غني للبيتا كاروتين ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تتحول إلى فيتامين أ في الجسم ويساعد فيتامين أ في تعزيز تجدد خلايا الجلد وإصلاح أنسجة الجلد ويساهم في الحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي عصير الجزر على فيتامينات C و E ، واللذان يدعمان صحة الجلد بشكل أكبر عن طريق الحماية من الجذور الحرة وتحسين إنتاج الكولاجين في البشرة لجعلها أكثر شباب وصحة ويمكن إضافة بعض شرائح الزنجبيل الطازج له ووضع بعض قطرات من عصير الليمون.



5. العصائر الخضراء:

العصائر الخضراء طريقة ممتازة لتغذية بشرتك من الداخل، امزج مزيجًا من الخضار الورقية مثل السبانخ أو الكرنب أو الجرجير أو البقدونس مع الفواكه مثل الأناناس أو الكيوي للحصول على خليط لذيذ ومحب للبشرة ومفيد للصحة عامة، فالخضروات الورقية غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجلد بشكل عام فهي توفر الترطيب وتحسن مرونة الجلد وتحمي من الشيخوخة المبكرة، و تضيف الفواكه حلاوة طبيعية وتوفر فيتامينات ومضادات أكسدة إضافية لتعزيز فوائد بشرة المشروب.



و"بينما يظل الماء مكونًا أساسيًا للترطيب، فإن دمج هذه المشروبات البديلة في روتينك الغذائي حتى لو مرتين أسبوعيا يمكن أن يعزز صحة بشرتك ومظهرها، إن كل تلك المشروبات تقدم مجموعة متنوعة من تعزيز المغذيات والترطيب للبشرة، يمكنك الاستمتاع ببشرة متوهجة وبشرة مشرقة، تذكر أن تكمل هذه المشروبات بنظام غذائي متوازن ونظام متسق للعناية بالبشرة للحصول على أفضل النتائج".