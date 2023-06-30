نشاط لوجيستي.. "اقتصادية قناة السويس" تستقبل عشرات الرحلات السياحية

طوال 9 سنوات شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنجازات عديدة وتنمية حقيقية بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة، وهذا اتساقاً مع خطط الدولة المصرية الطموحة في تحقيق التنمية المنشودة بالتوازي مع الإنجازات المتتالية بعد ثورة 30 يونيو العظيمة التي دفعت البلاد إلى مصاف الدول التي تتنافس مناطقها الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية العالمية على أرضها، ولولا الإرادة السياسية ودعم قيادة حكيمة لسفينة "تنمية قناة السويس" ما تحققت هذه الإنجازات.

نشاط لوجيستي



في يناير الماضي، استقبلت المنطقة الاقتصادية للقناة السويس أول دفعة من سيارات المرسيدس بمختلف الموديلات داخل المركز اللوجيستي لمرسيدس-بنز بالمنطقة الصناعية بالسخنة، ويعد هذا المركز هو أحد المراكز اللوجستية التي تهتم المنطقة الاقتصادية بتواجدها داخل نطاقها لتسهيل عمليات النقل والتوزيع والتخزين للسيارات من وإلى الميناء للمنطقة الصناعية، تمهيداً لطرح هذه السيارات في السوق المحلية، وتبلغ مساحة المركز اللوجيستي لمرسيدس نحو 20 ألف متر مربع وتصل السعة التخزينية له 750 سيارة، وقد استقبل المركز اللوجيستي خلال الدفعة الأولى 69 سيارة مرسيدس بمختلف الأنواع، ويعمل المركز على خدمات التخزين وإدارة مخزون السيارات المستوردة، وخدمات الصيانة وقطع الغيار وغيرها.

نشاط موانئ



خلال العام المالي المنصرم شهدت موانئ المنطقة الاقتصادية نشاطاً ملحوظاً في حركة التداول فضلاً عن استقبال العديد من الرحلات السياحية الهامة وكذلك استقبال سفن الأولى من نوعها داخل الموانئ بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية، ومن أبرز السفن التي استقبلتها موانئ المنطقة الاقتصادية:

• استقبال ميناء غرب بورسعيد – الرصيف السياحي - السفينة البحرية لوجوس هوب "المتنقلة"، والتي تعد أكبر معرض للكتاب في العالم، حيث يصل طولها 132 متراً وعلى متنها 350 سائحا و400 متطوعاً من أكثر من 60 جنسية مختلفة في العالم، وتعد أكبر مكتبة عائمة في العالم تحتوى على أكثر من 50 ألف عنوان بهدف نشر الثقافة في كل أنحاء العالم.



• شهد ميناء العريش استقبال السفينة Topaz Moskova (حاملة الحمولات الثقيلة)، القادمة من ميناء دمياط ومحملة بمعدات ومهمات محطة كهرباء العريش البخارية في إطار تجديد ودعم وتعزيز قدرة المحطة لتعمل بطاقة 320 ميجاوات وذلك لخدمة المدينة ضمن أعمال التنمية التي تشهدها محافظة شمال سيناء.



• استقبل ميناء الأدبية سفينة المثقلات (FAIRMASTER)، لتفريغ عدد 2 طرد فائق الحجم متضمن وحدتي تفحيم (Coking Drum) وطول كل طرد يصل إلى 32.5متر، بعرض 10.4متر، وارتفاع 10.1متر، وتبلغ وزن وحدة التفحيم الواحدة 400 طن لصالح شركة السويس لتصنيع البترول.



• استقبل ميناء الأدبية السفينة BBC BALBOA على متنها حمولة مكونة من 42 ريشة رياح قادمة لمحطة كهرباء بمدينة رأس غارب لتوليد الطاقة الكهربائية اعتمادًا على طاقة الرياح، لصالح هيئة الطاقة الجديدة المتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.



• تصدير شحنة من الملح المغسول للأسواق الإفريقية لأول مرة من ميناء شرق بورسعيد، حيث تعد هذه الشحنة هي أولى الشحنات من هذا النوع من الأملاح والذي يصدر للخارج للاستخدام في بعض الصناعات، حيث تم شحن 45 ألف طن ملح إلى كينيا، شرق إفريقيا، وذلك لاستخدامه في العمليات الصناعية للبتروكيماويات ودباغة الجلود وأغراض حيوية أخرى.



• استقبال كبرى السفن السياحية في العالم MSC World Europa وعلى متنها 167 سائحًا من جنسيات مختلفة في ميناء السخنة، وتعد السفينة واحدة من السفن السياحية التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال.



• استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينةEEMSLIFT ELLEN لتفريغ 41 طن طرود تتضمن معدات ووحدات حقن لصالح شركة بلاعيم للبترول تستخدم في حقل ظهر للغاز الطبيعي.



• استقبال ميناء بورسعيد السياحي سفينة الأحلام كوستا دياديما "COSTA DIADEMA" على متنها 2973 سائح و1170 من طاقم البحارة.



• استقبال ميناء السخنة Splendid التابعة للخط الملاحي MSC وهي من السفن السياحية العملاقة التي تضم غرف فندقية وأسواق تجارية وحمامات سباحة ومواقع ترفيهية بداخلها، فهي بمثابة الفندق العائم تقوم برحلات بحرية حول العالم، على متنها 2200 سائح من جنسيات مختلفة، إضافة إلى 1281 أفراد طاقم السفينة.



• استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة Orchid Madeira، بحمولة 4028 طنا من مادة الإيثيلين لصالح محطة الصب السائل لشركة نيوهورايزون تانك ترمينال المقامة بجانب رصيف عباس على مساحة 15657 متر بميناء غرب بورسعيد.



• في فبراير الماضي، استقبال ثلاث سفن سياحية في الحوض الثاني بميناء السخنة، وهذه الرحلات هي الأولى من نوعها في استقبال الميناء ثلاث سفن سياحية ترسو على الرصيف في نفس اليوم واستقبال ما يقرب من ٣ آلاف سائح.



• استقبل ميناء الطور الحفار زوسر لأول مرة ضمن مخطط استقبال حفارات البترول العاملة في حقول خليج السويس، لأعمال صيانة دورية في ميناء الطور لتشغيل الميناء والاستفادة من موقعه الجغرافي من خلال الاتفاق مع إحدى الشركات العاملة في مجال استكشاف المواد البترولية في خليج السويس، لاستقطاب الحفارات المستخدمة وإجراء الصيانات الدورية لها من خلال تواجدها بميناء الطور بدلاً من إجراء أعمال الصيانة خارج مصر، مما يوفر الوقت والمسافة للشركات العاملة.



• استقبال أول سفينة "رورو" على الرصيف التجاري الجديد لميناء العريش في إطار استقبال الميناء سفن المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من الدولة المصرية إلى كل من دولتي سوريا وتركيا.



