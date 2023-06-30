القضاء على فيروس سي.. نجاح مبهر أطلقت شرارته 30 يونيو

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" الضوء على أبرز الإنجازات التي شهدتها مصر منذ ثورة 30 يونيو، تحت عنوان "الـ30 من يونيو.. ثورة الإعجاز والإنجاز"، الذي يرصد ما حققته الدولة في القطاع الطبي وتحديدًا القضاء على فيروس سي.

وأضاف التقرير أن فيروس سي، ظل ينهش أكباد المصريين لسنوات ويحصد أرواحهم بلا رحمة ويحطم ملايين الأسر بعد سنوات من الألم والعذاب.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل بعد ثورة 30 يونيو وأطلق واحدة من أجرأ وأعظم المبادرات الصحية في العالم لتخفيف آلام المصريين وإنقاذ ملايين الأسر من مصير مجهول.

ونجحت مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض السارية في فحص 60 مليون مواطن وخفض معدل الإصابات الجديدة لأكثر من 92% سنويًا.