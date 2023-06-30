ثورة 30 يونيو.. طوق النجاة للهوية المصرية والعربية

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” تقريراً بعنوان “ثورة 30 يونيو.. طوق النجاة للهوية الثقافية المصرية والعربية”، في ذكرى مرور 10 سنوت على الثورة المجيدة.

وقال التقرير: "عشر سنوات مرت على ثورة 30 يونيو، تلك الثورة التي شهدت أحداثاً لا يمكن أن تنسى من ذاكرة الشعب والوطن، وكانت بمثابة ملحمة وطنية حافظت من خلالها على الهوية لمواجهة الأفكار المتطرفة والخبيثة التي كانت تستغل في تدمير الوطن داخلياً وفك الارتباط الأصيل بين المصريين ووطنهم".

وأضاف التقرير: "وتعد ثورة 30 يونيو بمثابة اللحظة المحورية، والمنعطف التاريخي للدولة المصرية حيث ساعدت مصر على أن تمضي في طريقها نحو المستقبل باعتبارها الدولة القوية المستقلة الوسطية دائماً بلا تطرف أو انحراف أو انجراف وليس دولة تابعة لعواصم أخرى وتحكمها جماعة متطرفة ترغب في تحقيق أهدافها على حساب الوطن".

وواصل التقرير: "ثورة 30 يونيو هي الصخرة التي حالت دون انجراف مصر نحو ذات المصير المظلم الذي تعايشه المجتمعات الأخرى التي فقدت هوياتها لصالح الأفكار الهدامة، وهو ما جعل ثورة يونيو هي الحركة الشعبية الواسعة التي حالت دون إخفاء الشخصيات المصرية بهوايتها الثقافية الراسخة داخل وجدان الشعب المصري منذ سنوات والتي كان يريد استبدالها بهوية إخوانية متطرفة تهدف إلى تدمير الأجيال القادمة".