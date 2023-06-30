إصابة 8 في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

شهدت قرية عرب جهينة بشبين القناطر بمحافظة القليوبية مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهما ما أدى لقيام الطرفين بتصادم سيارة كل منهما بالأخرى ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات ما بين سحجات وكسور، وتم نقلهم للمستشفيات منها بنها الجامعي والخانكة وشبين القناطر لاتخاذ اللازم

وجاءت الأسماء على النحو التالي، عصام محمد عودة، 60 سنة، عرب العليقات بالخانكة، اشتباه كسر بالحوص وتم تحويله لمستشفى معهد ناصر، ومصطفى حسام عمر، 10 سنوات، عرب العليقات بالخانكة، كسر بالفخذ الأيمن وكدمات وسحجات، تم تحويله لمستشفى بنها الجامعي، والسيد أحمد محمد، 54 سنة، عرب الحسانية، كسر بالترقوة وكمات متفرقة بالجسم، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي، ويارا محمود سعيد، 3 سنوات، عرب العليقات بالخانكة، كدمات متفرقة بالجسم والرأس، تم عمل اللازم وخروج تحسن.



وتضمنت أيضا أسماء المصابين، مودة محمود مسعود، 8 سنوات، عرب العليقات بالخانكة، كدمات بالجسم والظهر، وكدمة بالساقين، وتم عمل اللازم وخروج تحسن، وكريم فضل عبد السميع، 16 سنة، عرب العليقات بالخانكة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم تحويل الحالة لمستشفى بنها الجامعي، وأشجان رمضان صابر، 30 سنة، عرب العليقات بالخانكة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم تحويل الحالة لمستشفى معهد ناصر، وعبد الرحمن نصار محمد، 20 سنة، عرب العليقات بالخانكة، جروح متفرق بالرأس، تم عمل اللازم، وخروج تحسن.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغاً بوقوع مشاجرة بين طرفين وقيام كل طرف بإحداث تصادم بسيارة الآخر ووقوع مصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وقام كل طرف باستقلال سيارة والاصطدام بالأخر، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم للمستشفيات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق