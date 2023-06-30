السيطرة على حريق "جيم" في فيصل

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل صالة ألعاب رياضية "جيم" في منطقة فيصل، ما أسفر عن إصابة 3 باختناق.

البداية كانت بتلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بكعبيش.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء، وبالفحص تبين بالفحص نشوب حريق داخل صالة "جيم" بالطابق الأرضي لعقار بشارع القدس مكون من 13 طابقا.

وأسفر الحادث عن 3 حالات اختناق نقلوا إلى مستشفى الهرم، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق.