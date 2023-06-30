إصابة لاعب منتخب مصر للملاكمة في حادث بحدائق الأهرام

شهدت منطقة حدائق الأهرام غرب الجيزة اليوم، حادث مروري أسفر عن إصابة لاعب منتخب مصر للملاكمة.

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق الفيوم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع إدارة المرور وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ملاكي اتجاه مدينة السادس من أكتوبر اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدامها بالرصيف أمام بوابة ٣ بحدائق الأهرام.

وأسفر الحادث عن إصابة لاعب بمنتخب مصر للملاكمة ومرافقه ونقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.