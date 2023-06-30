ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"عربية النواب": 30 يونيو أنقذت مصر من مخططات التقسيم

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

أكد أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو كانت صاحبة الفضل فى إنقاذ البلاد والمنطقة العربية من المخططات الإرهابية والفتنة التي استهدفت بها الجماعات الدموية تقسيم البلاد وإدخالها فى حروب أهلية وكشفت عن درجة الوعى التي يتمتع بها المصريون ونضجهم الفكري والسياسي حيث أعلنوا رفضهم التام لمحاولات النيل من مصر وأمنها واستقرارها متوجهاً بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية والشعب المصري بمناسبة ذكرى مرور عشر سنوات على هذه الثورة التاريخية.

وثمن "أباظة" فى بيان له اليوم الدور الرائع لقواتنا المسلحة الباسلة فى حماية البلاد من جحيم الحروب غير المتكافئة بين الجماعات المسلحة والمواطنين العزل بالإضافة إلى حجم المشروعات التنموية القومية التى تم تنفيذها فى كافة القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد القومى كما ثمن على الجهود الأمنية المبذولة من قبل أبطال القوات المسلحة والشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن المصريين يثمنون ويقدرون الجهود الأمنية الكبيرة التى يتفانى أبطال الجيش والشرطة فى تقديمها لنشر الأمن والأمان على الجميع ونجاح مصر قيادة وشعبا فى مواجهة الإرهاب معرباً عن أمله فى يعم الأمن والاستقرار والرخاء على مصر والوطن العربى كاملا، ومشيدا بجهود القيادة السياسية لإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة فى المنطقة. 

أحمد فؤاد أباظة 30 يونيو الدكتور حنفي جبالي الجيش والشرطة ثورة 30 يونيو للرئيس عبد الفتاح السيسي لقوات المسلحة النائب أحمد فؤاد أباظه

الأكثر قراءة

"حدث ليلا".. انتشال جثتي شاب وفتاة غرقا في "نيل الصف" وضبط شاب طعن والدته وشقيقه

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

«العمل» في 9 سنوات.. تعيين 6 ملايين بالداخل والخارج.. وتراجع البطالة لـ7.1%

نص كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

وزير المالية: ميكنة 50 تطبيقًا جمركيًا للاستيراد والتصدير بجميع الموانئ

في ذكرى 30 يونيو.. "الهجرة" تستعرض مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟