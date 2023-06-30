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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سيدة وإصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بطريق ترسا بالفيوم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 2 آخرين، بجروح وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهما لحادث تصادم مروّع وقع بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة، على طريق قرية ترسا  بدائرة مركز سنورس  بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين.

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة، على طريق قرية ترسا بمركز سنورس بالفيوم، ووجود متوفي ومصابين .

 

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة على طريق قرية ترسا بدائرة مركز شرطة سنورس، حيث أسفر حادث طريق قرية ترسا اليوم عن مصرع سيدة  تدعى "م  . أ " (41 سنة) ومقيمة بقرية ترسا، وإصابة كل من "محمد أ" (12 سنه) بكسر في اليد اليمنى. وخالد  ع ( 32 سنة) مصاب بكسر مضاعف بالقدم اليسرى.

 

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بسيارتين إلى مكان حادث طريق قريه ترسا  وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل  المصابين  إلى نفس المستشفى وإيداعه في قسم الاستقبال لتقديم العلاج اللازم له.

حرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته، وصرحت بالدفن وتسليم جثمان المتوفية  لذويها عقب إنهاء الإجراءات القانونية.

 


 

مصرع سيدة وأصابه شخصين حادث تصادم سيارتين الفيوم

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