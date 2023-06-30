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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

10 مصابين بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي في المنيا

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، أسفر عن إصابة 10 مواطنين.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مركز أبو قرقاص، وأسفر الحادث عن  إصابة 10 مواطنين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلي مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم. 

كشفت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الذائدة وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.

حادث انقلاب سيارة ربع نقل الطريق الصحراوي الغربي محافظة المنيا النيابة العامة

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