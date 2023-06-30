30 يونيو.. إرادة شعب ووطن ضد الفوضى والإرهاب (فيديو)

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرًا عن «ثورة 30 يونيو» احتفالا بمرور ذكرى 10 سنوات على الثورة المجيدة.

وقال التقرير: "عشرة أعوام مرت على واحدة من أعظم الثورات في تاريخ مصر، في مثل هذا الوقت من عام 2013 خرج جموع المصريين إلى الشوارع مصر وميادينها لإنقاذ الوطن من الظلام والفوضى، ووقف الجيش حاميا لأمن وإدارة الشعب نحو الانقال بمصر من الفوضى العارمة إلى الاستقرار وحفظ وحدة البلاد، ودوت الهتافات".



وأضاف: "استجابت القوات المسلحة المصرية لهتافات الشعب في شتى ربوع مصر لتتخذ قرارات 3 يوليو التي أسست لمرحلة جديدة في الثورة المصرية، وأجريت انتخابات رئاسية مبكرة كان المصريون فيها على موعد مع افتتاح سلسلة من الإنجازات الكبرى المتراوحة بين مبان أثرية مرممة ومطارات جديدة وتجمعات سكنية حديثة وطرق ومحاور ومبادرات صحية وثقافية ومشروعات عملاقة أصبحت سمة المرحلة".



وواصل التقرير: "منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً للبلاد واعتناقه مبدأ الإنجازات فعلاً لا قولاً التي صارت جزءاً لا يتجزأ من تاريخ مصر بعد 30 من يونيو، بذل رجال الجيش والشرطة تضحيات كبيرة بعد الثورة لمواجهة الإرهابين ووقف تدفقهم عبر الحدود، وكانت دماء الشهداء وجراح المصابين النازفة ثمناً لميلاد دولة جديدة يفتخر بها المصريون".