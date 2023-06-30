في ثالث أيام عيد الأضحى .. قائمة بأفضل المسلسلات المصرية التي يمكن مشاهدتها

يبحث الكثير من المواطنين عن قائمة بأفضل المسلسلات التي يمكن مشاهدتها في ثالث أيام عيد الأضحى 2023 للاستمتاع والاحتفال بالعيد مع الأهل والأصدقاء.

وتعتبر مسلسلات حقبة التسعينات لها مذاق خاص لدى المواطنين، حيث تميزت بالأعمال الاجتماعية المميزة التي عشقها متابعو الدراما المصرية، وفي تلك الفترة ناقشت المسلسلات العديد من القضايا والعادات والتقاليد التي يهتم بها الأسر.

وتزامناً مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك واهتمام الكثير لمتابعة أفضل المسلسلات للتسلية خلال فترة إجازة العيد، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير للاحتفال بالعيد وللحصول على قائمة بأفضل المسلسلات التي يمكن مشاهدتها.

قائمة بأفضل المسلسلات التي يمكن مشاهدتها في ثالث أيام عيد الأضحى

1 - مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

يمكنك مشاهدة مسلسل لن أعيش في جلباب أبي خلال عيد الأضحى المبارك وعدد حلقاته 36 حلقة، بطولة الفنان نور الشريف، والفنانة عبلة كامل، محمد رياض، حنان ترك، ناهد رشدي.

2 - مسلسل ريا وسكينه

تستطيع متابعة مسلسل ريا وسكينه في العيد وعدد حلقاته 30 حلقة، ويضم المسلسل مجموعة من ألمع النجوم من ضمنهم الفنانة عبلة كامل والفنان الراحل سامي العدل والفنانة القديرة سمية الخشاب، ويناقش المسلسل قضية خطف النساء من قبل عصابه ريا وسكينه للحصول على المال.

3 - مسلسل الضوء الشارد

يعتبر مسلسل الضوء الشارد من المسلسلات المؤثرة التي عشقها الكثير من الأجيال الذي ناقش الصراع الطبقي بين عائلة العزايزة وعائلة السوالم على السلطة والنفوذ والثروة، وأبطال المسلسل الفنان ممدوح عبد العليم، يوسف شعبان، منى زكي، محمد رياض، سميحة أيوب.

4 - مسلسل ذئاب الجبل

يناقش مسلسل ذئاب الجبل قضية العادات والتقاليد والعصبية الشديدة التي تسيطر على عقول هذه المجتمعات، ويضم المسلسل كبار النجوم من ضمنهم: الفنان حمدى غيث، والفنان عبد الله غيث، أحمد عبد العزيز، والفنانة سماح أنور، شريف منير.

5 - مسلسل عائلة الحج متولي

من منا لم يشاهد مسلسل عائلة الحج متولي الذي ناقش قضية تعدد الأزواج ونال المسلسل إعجاب الكثير من المشاهدين فهو بطولة الفنان الراحل نور الشريف والفنانة ماجدة زكي والفنانة فادية عبدالغني والفنانة غادة عبدالرازق والنجمة سمية الخشاب.