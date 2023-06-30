"مياه القناة" تواصل رفع حالة الطوارئ في ثالث أيام عيد الأضحى

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وانتظام العمل في جميع محطات المياه والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.

كما أكد اللواء عبد الحميد عصمت، استمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في شبكات المياه وخطوط الصرف الصحي بالاضافة الى استمرار العمل بمراكز شحن العدادات المسبقة الدفع على مستوى محافظات القناة الثلاثة حتى لا تتأثر مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترات الأعياد .

وفى سياق متصل، أشار رئيس الشركة أنه تم مراجعة خطط تشغيل المحطات لتتناسب مع فترات الاستهلاك المختلفة على مدار اليوم خلال الأعياد ، بالإضافة لتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى لمواجهة أى مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه ، والتى ينتج عنها زيادة التصرفات التي تستوعبها شبكات الصرف الصحى .

ولفت إلى أنه تم تشكيل غرفة طوارئ مركزية للتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات ، وغرف العمليات الفرعية بقطاعات ومناطق الشركة بالكامل ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، والعمل على حلها فورًا، وخاصة المشاكل المتعلقة بانقطاعات المياه أو جودتها وكذا المشاكل المتعلقة بانسدادات شبكات الصرف الصحى ، مؤكدا على الاستعداد بكافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة اى طفوحات طارئة على مستوى محافظات القناة، مع استمرار فرق التوعية على مستوى محافظات القناة فى تقديم حملاتها التوعوية مع المواطنين للتوعية بالسلوكيات الصحيحة والمثلى فى التعامل مع خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه ومنع إهدارها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذى يواكب عمليات ذبح الأضاحى، الأمر الذى يتزايد معه الاستهلاك فى مياه الشرب وزيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحي.