قادة دول الاتحاد الأوروبي يدعون لاستئناف تنفيذ مبادرة "حبوب البحر الأسود"

دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي، في ختام اليوم الأول للقمة المنعقدة في بروكسل، إلي استئناف تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود، وأعربوا عن قلقهم إزاء التباطؤ في تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود ودعوا إلى تنفيذها بالكامل.

جاء هذا وفقا للبيان الذي صدر عن القمة بعد مناقشة النزاع في أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة نوفوستى.

وقال قادة الاتحاد الأوروبي في البيان، يشعر المجلس الأوروبي بقلق عميق إزاء استمرار التباطؤ في تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود، ويدعو إلى الاستئناف السريع والكامل لكل بنودها.

يجدر الإشارة إلي أن صفقة الحبوب التي تم التوقيع عليها في يوليو الماضي، من قبل ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، يتضمن تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود انطلاقا من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، كما يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.

وتعد مبادرة الحبوب جزءا لا يتجزأ من اتفاقية متكاملة، يتضمن الجزء الثاني فيها مذكرة بين روسيا والأمم المتحدة مدتها ثلاث سنوات تنص على رفع القيود عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وتؤكد على ضرورة إعادة ربط المصرف الزراعي الروسي بنظام سويفت للتحويلات المصرفية، واستئناف توريد الآلات الزراعية قطع الغيار لها وتوفير الصيانة، وترميم خط أنابيب نقل الأمونيا من روسيا إلى أوديسا وبعض الإجراءات الأخرى.