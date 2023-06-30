ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد العفو عن 63 محبوسًا.. عضو بـ"حقوق الإنسان": الدولة تلبي الوعود

عبد النعيم حامد
عبد النعيم حامد

وجه اللواء دكتور عبد النعيم حامد، عضو لجنة حقوق الإنسان ولجنة القيم بالبرلمان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قرار العفو عن ٦٣ من المحبوسين احتياطيًا.

كما قدّم عبد النعيم حامد، الشكر إلى ووزارة الداخلية، و"كل الذين يبذلون جهدًا من لجنة العفو الرئاسى أو النيابة العامة أو الجهات الأمنية المعنية، لتنفيذ قرار العفو الرئاسي عن ٦٣ من المحبوسين احتياطيًا بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة ٣٠ يونيو، ليتنفس  هؤلاء السجناء والغارمات نسيم الحرية بالعفو الرئاسي".

كما أثنى عضو البرلمان عبر بيان نشره على صفحته، “على ما تبذله لجنة العفو الرئاسي من جهود كبيرة من أجل إعادة الحرية إلى السجناء”، مؤكدا أن هذا القرار جعل القيادة السياسية تتمتع بشفافية تثبت مصداقيتها أمام المواطنين، بتلبية وعودها في الإفراج عن المسجونين في لجنة العفو الرئاسي

وأكد أن هذا القرار يأتي تنفيذاً وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان، لافتا إلى أن تفعيل لجنة العفو الرئاسي وعمليات الإفراج تتم بشكل متتالي، وذلك يؤكد جدية الدولة المصرية وحرصها على حقوق الإنسان، كما يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الملف بشكل كامل.

الرئيس السيسي قرار العفو سجناء الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

توفي إثر أزمة قلبية.. تشييع جنازة المخرج إيهاب أبو زيد من التجمع اليوم

بعد أعمال الشغب في باريس.. ماكرون يعقد اجتماعا طارئا للحكومة اليوم

تحقيق عاجل من السياحة حول تعرض حجاج السياحة لمشكلات فى مشعر منى

"بيت الروبي" يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية.. تعرف على الحصيلة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

أخبار فاتتك|وفاة رئيس قنوات "النهار" وقرار من النيابة بشأن الجريمة الأسرية في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟