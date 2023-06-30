بعد العفو عن 63 محبوسًا.. عضو بـ"حقوق الإنسان": الدولة تلبي الوعود

وجه اللواء دكتور عبد النعيم حامد، عضو لجنة حقوق الإنسان ولجنة القيم بالبرلمان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قرار العفو عن ٦٣ من المحبوسين احتياطيًا.

كما قدّم عبد النعيم حامد، الشكر إلى ووزارة الداخلية، و"كل الذين يبذلون جهدًا من لجنة العفو الرئاسى أو النيابة العامة أو الجهات الأمنية المعنية، لتنفيذ قرار العفو الرئاسي عن ٦٣ من المحبوسين احتياطيًا بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة ٣٠ يونيو، ليتنفس هؤلاء السجناء والغارمات نسيم الحرية بالعفو الرئاسي".

كما أثنى عضو البرلمان عبر بيان نشره على صفحته، “على ما تبذله لجنة العفو الرئاسي من جهود كبيرة من أجل إعادة الحرية إلى السجناء”، مؤكدا أن هذا القرار جعل القيادة السياسية تتمتع بشفافية تثبت مصداقيتها أمام المواطنين، بتلبية وعودها في الإفراج عن المسجونين في لجنة العفو الرئاسي

وأكد أن هذا القرار يأتي تنفيذاً وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان، لافتا إلى أن تفعيل لجنة العفو الرئاسي وعمليات الإفراج تتم بشكل متتالي، وذلك يؤكد جدية الدولة المصرية وحرصها على حقوق الإنسان، كما يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الملف بشكل كامل.