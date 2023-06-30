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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بيت الروبي" يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية.. تعرف على الحصيلة

بيت الروبي
بيت الروبي

حقق فيلم «بيت الروبي» بطولة الفنان كريم عبد العزيز ونور وعدد كبير من النجوم أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية لتصل المحصلة الكاملة منذ بداية عرضه إلى أرقام قياسية وكان الرقم القياسي مسجلا باسم فيلم “ولاد رزق 2” بـ 8 ملايين و400 ألفا.

إيرادات فيلم بيت الروبي

 

ووفقا للموزع السينمائي محمود الدفراوي فحقق الفيلم أمس الخميس إيرادات بقيمة  8,554,783 جنيه؛ لتصل كل حصيلة الفيلم حتى اليوم إلى 35 مليونا و56 ألفا و595 جنيها وهي إيرادات أكثر من رائعة في أيام معدودة.

 

 

وفيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبوسريع، محمد السويسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى.

 - أحداث الفيلم

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش قضية "السوشيال ميديا"، ومهنة "الإنفلونسر" التي انتشرت الفترة الماضية بشكل كبير، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في إحدى المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، ثم يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يواجه "السوشيال ميديا"، ويصبح عن طريق الصدفة "إنفلونسر" مشهورا وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.

وينافس الفيلم 3 أفلام أخرى في موسم عيد الأضحى منها فيلم البعبع لأمير كرارة وفيلم تاج لتامر حسني.

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