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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القصة الكاملة للقبض على شاب حاول ذبح والدته وشقيقته بالعمرانية

متهم
متهم

شهدت منطقة العمرانية بالجيزة واقعة مأساوية، عقب قدوم شاب على ذبح والدته وشقيقته في أول أيام عيد الأضحي حتى أنقذتهم العناية الألهية من الموت.

بداية الواقعة 

كانت البداية بتلقى المقدم هاني عماد، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بلاغًا يفيد بقيام مواطن بطعن والدته وشقيقه بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


تحريات المباحث

وكشفت التحريات عن أن مواطنًا يعاني من حالة تشنجات قام بالتعدي على والدته وشقيقته طعنًا بالسكين، وتم نقل المصابتين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

رواية شهود العيان

وكشف شهود العيان أن المتهم يعاني من حالة نفسية منذ فترة ولكن أصابته حالة من الهياج عقب رؤية الأضاحي  وذبحهم وفوجئوا بأن المجني عليهم يستغيثون منه عقب هجومه عليهم ومحاولة ذبحهم بشكل عشوائي. 

 

القبض على المتهم

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، تمهيدًا لإيداعه مستشفى للأمراض النفسية والعقلية تحت تصرف النيابة العامة.


قرار النيابة

قررت نيابة الجيزة عرض المتهم على الطب النفسي؛ لقيامه بالشروع في قتل والدته وشقيقه في منطقة العمرانية.

اصابته أتى الأ البداي الال الالهي التحري التعدي الإلهية

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