ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل وإصابة نجل خالته فى حادث قطار بسوهاج

جثة طفل
جثة طفل

لقي طفل مصرعه وأصيب نجل خالته بحادث قطار أثناء عبورهما من مكان غير مخصص للمشاة في سوهاج.

 

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد اصطدام القطار رقم محدد الروسى [أسوان – الإسكندرية] بكل من: “محمد ي م ا” 14 سنة طالب ونجل خالته، “مهدي س م ع” 11 عاما تلميذ ويقيمان بناحية العتامنة بدائرة مركز طما حال إمتطائهما دابة وعبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بذات الناحية. 


نتج عن الحادث وفاة الأول وإصابة الثاني بكسر بالفخذ الأيسر ونفوق الدابة
وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى المركزي و بسؤال كلا من 
والد المتوفـي، ياسر م ا ا  46 عاما مدرس، ووالد المصاب، سامي م ب 39 عاما عامل ويقيمان بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية.

 

 تم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

إدارة البحث الجنائي اثناء عبور اصطدام القطار البحث الجنائي السكة الحديد

الأكثر قراءة

داليا البحيرى عن نضال الشافعى: الكيميا اللى بينا واضحة أوى فى مسرحية "سيدتى أنا"

كولر: سعيد بالفوز بثلاثية محببة.. ومحمد شريف لم يحالفه التوفيق

مدحت العدل عن مشهد فيرمونت: ليس كل المثقفين فى منتهى البراءة

مدحت العدل لـ"الشاهد": رفضت حضور لقاء المثقفين مع مرسي

مدحت العدل لـ"الشاهد": "الإخوان تصوروا هيحكموا مصر 500 سنة"

مصرع سيدة سقطت من أعلى منزلها فى ظروف غامضة بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟