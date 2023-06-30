مصرع طفل وإصابة نجل خالته فى حادث قطار بسوهاج

لقي طفل مصرعه وأصيب نجل خالته بحادث قطار أثناء عبورهما من مكان غير مخصص للمشاة في سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد اصطدام القطار رقم محدد الروسى [أسوان – الإسكندرية] بكل من: “محمد ي م ا” 14 سنة طالب ونجل خالته، “مهدي س م ع” 11 عاما تلميذ ويقيمان بناحية العتامنة بدائرة مركز طما حال إمتطائهما دابة وعبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بذات الناحية.



نتج عن الحادث وفاة الأول وإصابة الثاني بكسر بالفخذ الأيسر ونفوق الدابة

وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى المركزي و بسؤال كلا من

والد المتوفـي، ياسر م ا ا 46 عاما مدرس، ووالد المصاب، سامي م ب 39 عاما عامل ويقيمان بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.