ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر: سعيد بالفوز بثلاثية محببة.. ومحمد شريف لم يحالفه التوفيق

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بالفوز الذي حققه المارد الأحمر على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة.

وحقق الأهلي الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة 32 من مسابقة الدوري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعيد للغاية بالفوز بثلاثية وهي النتيجة المحببة لي ولجماهير الأهلي".

وأضاف: "علينا أن نعترف بأن النتيجة لم تكن معبرة عن سير اللقاء، فالمباراة لم تكن سهلة على الإطلاق والمنافس قدم مستوى جيد وخلق الكثير من الفرص لكنه فشل في التسجيل".

وتابع: "نحن خلقنا فرصا أيضًا لكننا أحرزنا أهدافًا وهذا هو الفارق وليست المباراة بالسهولة التي تبدو عليها النتيجة".

وواصل حديثه: "نجحنا في استغلال المساحات التي ظهرت أمامنا بعد تقدم لاعبي البنك الأهلي عقب الهدف الأول".

وأكمل: "حققنا الفوز بثلاثية كثيرا هذا الموسم وهو أمر رائع ونتمنى أن تظل باستمرار".

وعن إهدار محمد شريف العديد من الفرص السهلة، علّق: "محمد شريف يبذل مجهودًا كبيرًا وكان من الممكن أن يسجل هدفًا أو هدفين في شباك البنك الأهلي لكن لم يحالفه التوفيق".

وأردف: "عليه أن يزيل الضغوط التي وضعها على نفسه وأن يحصل على ثقة أكبر في قدراته فهو ثالث الهدافين في الدوري".

السويسري مارسيل كولر الاهلى البنك الأهلي الدورى المصرى محمد شريف

الأكثر قراءة

داليا البحيرى عن نضال الشافعى: الكيميا اللى بينا واضحة أوى فى مسرحية "سيدتى أنا"

مدحت العدل يكشف لـ"الشاهد" كيف سيطر الإخوان على 25 يناير

وزير الشؤون الإسلامية السعودي: نتشرف بخدمة ضيوف الرحمن من كل دول العالم

مروان عطية رجل مباراة الأهلى والبنك فى الدورى

مدحت العدل لـ"الشاهد": رفضت حضور لقاء المثقفين مع مرسي

"النقد الدولى" يوافق على إرسال 900 مليون دولار إلى كييف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟