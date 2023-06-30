كولر: سعيد بالفوز بثلاثية محببة.. ومحمد شريف لم يحالفه التوفيق

أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بالفوز الذي حققه المارد الأحمر على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة.

وحقق الأهلي الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة 32 من مسابقة الدوري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعيد للغاية بالفوز بثلاثية وهي النتيجة المحببة لي ولجماهير الأهلي".

وأضاف: "علينا أن نعترف بأن النتيجة لم تكن معبرة عن سير اللقاء، فالمباراة لم تكن سهلة على الإطلاق والمنافس قدم مستوى جيد وخلق الكثير من الفرص لكنه فشل في التسجيل".

وتابع: "نحن خلقنا فرصا أيضًا لكننا أحرزنا أهدافًا وهذا هو الفارق وليست المباراة بالسهولة التي تبدو عليها النتيجة".

وواصل حديثه: "نجحنا في استغلال المساحات التي ظهرت أمامنا بعد تقدم لاعبي البنك الأهلي عقب الهدف الأول".

وأكمل: "حققنا الفوز بثلاثية كثيرا هذا الموسم وهو أمر رائع ونتمنى أن تظل باستمرار".

وعن إهدار محمد شريف العديد من الفرص السهلة، علّق: "محمد شريف يبذل مجهودًا كبيرًا وكان من الممكن أن يسجل هدفًا أو هدفين في شباك البنك الأهلي لكن لم يحالفه التوفيق".

وأردف: "عليه أن يزيل الضغوط التي وضعها على نفسه وأن يحصل على ثقة أكبر في قدراته فهو ثالث الهدافين في الدوري".