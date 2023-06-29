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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مقتل شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

جثة
جثة

قُتل شاب، اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا. 

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شاب بطلق ناري في قرية الحجيرات، التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص مصرع "خليفة.ب.ف، يبلغ من العمر 38 عامًا، بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية الحجيرات مركز قنا، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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