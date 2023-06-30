سهرات واحتفالات بعيد الأضحى وذكرى ثورة يونيو بثقافة السويس

تنظم ثقافة السويس ليالي فنية، ضمن احتفالات المحافظة بعيد الأضحى المبارك.

واستقبل شاطئ السوايسة ليلة من ليالي احتفالات فرع ثقافة السويس، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الأضحى المبارك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت الفعاليات عرضا فنيا لكورال شباب السويس القومى بقيادة المايسترو غريب غندور حيث قدم باقة من أجمل الأغاني الطربية منها كعب الغزال ، أمانة يادنيا امانة.

وقدمت فقرة تنورة للكابتن إبراهيم غريب وسط تفاعل كبير من الجمهور، ولرسم الفرحة والبهجة والسرور على وجوه الأطفال أقيمت ورشة رسم على الوجوه للأطفال.

جاء ذلك فى إطار خطة وزارة الثقافة برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية ودعم ورعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، العديد من الأنشطة فى كافة المجالات الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.