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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: 30 يونيو غيرت مجرى الوطن وحققت إنجازات عظيمة

الدكتور خالد القط
الدكتور خالد القط

هنأ النائب خالد القط، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الرئيس السيسي والشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى 30 يونيو العظيمة، قائلا: الثورة غيرت مجرى الوطن وأثبتت للعالم كله أن الجيش الباسل والشعب العظيم، هما كيان واحد، وأن القوات المسلحة دائما في ظهر شعبها العظيم ولن تتخلى عنه أو تساند مطالبه في أي عصر من العصور وطوال تاريخها.

وأشاد القط، بما أحدثته ثورة 30 يونيو التي خرج فيها ملايين المصريين؛ لتصحيح المسار والحفاظ على هوية الدولة المصرية، والقضاء على كافة المحاولات المستميتة والمخططات الخبيثة لطمس الهوية المصرية الوطنية. والدخول بها في فوضى إرهابية وإخوانية آنذاك غير مسبوقة.

وقال عضو صناعة البرلمان: 30 يونيو العظيمة، كانت فاتحة خير على الوطن بكامله وعلى ملايين المصريين الذين يعيشون اليوم في أمن وأمان واستقرار، مشيرا إلى أنها كانت الدافع لتحقيق التنمية الشاملة بصفة عامة، وبدء انتعاش السياحة المصرية وانطلاقة اقتصادية قوية وتجربة تنموية ابهرت العالم اجمع وتحقيق إنجازات صحية وتعليمية كبيرة.

واختتم النائب خالد القط: يحسب لثورة 30 يونيو، انها وحدت جميع طوائف الشعب المصري وحتى اليوم، على قيادة وطنية واعية وقادرة على تحقيق تطلعات الوطن وأغلقت للأبد صفحة الإخوان والإرهابيين.

الهوية المصرية الوطنية انتعاش السياحة ثورة 30 يونيو خالد القط عضو لجنة الصناعة ذكرى 30 يونيو لجنة الصناعة بمجلس النواب

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