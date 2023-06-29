سينمات وسط البلد "كاملة العدد" في ثاني أيام عيد الأضحى (صور)

شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة زحامًا شديدًا من قبل المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى، خاصة أمام دور السينما التي توافد عليها العديد من المحتفلين، حيث رفعت “يافطة” كاملة العدد كوسيلة ترفيه وتنزه للمواطنين خلال احتفالات الأضحى.

وتزايد الإقبال في الساعات الأخيرة من ثاني أيام العيد، خاصة أن دور العرض تضم عدد من الأفلام المميزة جاء في مقدمتها فيلم بيت الروبي، مستر أكس، تاج والبعبع، وغيرها من الأفلام الجديدة.

وشهدت منطقة وسط البلد وتحديدًا بمحيط دور السينما تكثيف أمني شديد ووضع كردون أمني بمحيط مجمع السينمات لتأمين احتفالات المواطنين خلال دخولهم وخروجهم للسينما خاصة في حفالات منتصف الليل.

كما تم وضع حواجز أمنية بمحيط سينمات وسط البلد لتأمين المواطنين خلال دخولهم وخروجهم السينمات خاصة وأن اول أيام عيد الفطر تشهد السينمات زحام شديد، خاصة في الحفلات الليلية.