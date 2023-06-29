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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب بطلق ناري في مشاجرة بالإسماعيلية

مصرع شاب بطلق ناري
مصرع شاب بطلق ناري

لقي شاب مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس في مشاجرة بشارع الثلاثيني بحي أول بمدينة الإسماعيلية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد إصابة شاب يدعى علي جابر احمد، ٣٥ سنة، مصاب بطلق ناري بالجمجمة من الخلف، في مشاجرة بالثلاثيني.

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى مكان وقوع الحادث، وتبين وفاة الشاب في الحال، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي -التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية- تحت تصرف النيابة.

تم تحرير محضر بالواقعة وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

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