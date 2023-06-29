تسالي الأضحى.. إقبال كبير من الأهالي على محمصات شبرا في العيد

يحرص المواطنون على شراء كميات كبيرة من التسالي والمحمصات خلال أيام عيد الأضحى، خاصة أنها تعتبر من لوازم تسالي السهرة ولقضاء أوقات ممتعة من خلال تناول اللب والسوداني والمكسرات، ما جعل العديد من أهالي منطقة شبرا مصر بالقاهرة يقبلون على المقلة بمختلف الأحياء لشراء كميات ولوازم العيد.

وشهدت عدد من مقالي منطقة شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة زحامًا من قبل المواطنين، خاصة في ثاني أيام العيد والذين توافدوا بشكل كبير عليها على مدار الأيام الماضية وتزايد الأقبال خلال أيام الأضحى.

وحرص عدد من أصحاب المقالي على عمل بعض الاستعدادات لاستقبال المواطنين والمحتفلين بعيد الأضحى، حيث تم تزيين المحال وتكثيف عدد العمال بجانب تزويد التسالي والمحمصات لسد حاجة المواطنين، بجانب عمل بعض العروض اللازمة والتخفيضات لجذب المحتفلين على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

وجاءت أسعار التسالي كالتالي:

السوداني ما بين 60 لـ160 جنيهًا ويختلف على حسب النوع والجودة، وتراوح أسعار اللب ما بين 120 لـ160 جنيها وفقا للنوع والجودة أيضًا، أما عن المكسرات فسعر 200 جرام بندق 97 جنيهًا، 200 جرام لوز 98 جنيهًا، 200 جرام كاجو سعره 120 جنيهًا، 125 جرام 75 جنيهًا.

ويعد عيد الأضحى فرصة يسعى فيها المسلمون إلى التنزه وقضاء وقت ممتع مع أصدقائهم وأقاربهم، لذا يهتموا بالبحث عن أبرز أماكن الفسح والخروجات في عيد الأضحى، و أبرزها حديقة الأزهر Al Azhar Park.

حديقة الأزهر من المزارات المهمة التي تهتم الأسر بزيارتها في عيد الأضحى تتميز بالمساحات الخضراء المترامية الأطراف، والمرتفعة عن مستوى محيطها بالكامل، مما يتيح التنزه في أجواء خلابة مع إطلالة على بانوراما معالم القاهرة الخديوية من منظور مرتفعة، بجانب ساحات لعب الأطفال والمطاعم والمقاهي والمكونات المائية الاصطناعية من شلالات ونوافير.

أيضا جزيرة المعادي واحدة من المقاصد الترفيهية التي تهتم الأسر بزيارتها في عيد الأضحى، تتميز بموقعها الخلاب في وسط نهر النيل تمامًا، فهي بالأساس جزيرة نيلية تأسس فوقها مجمع ترفيهي عالمي كبير، يتوفر فيه عددًا متنوعًا وكبيرًا من ممارسات التسلية والمرح المناسبة لكل الأعمار، أبرزها: متنزهات ممتدة بمسارات للمشي والتنزه ومجالس، حمامات السباحة المختلفة المساحات والأعماق والفئة العمرية، شاليهات فندقية للمبيت، أكوا بارك بعدد كبير من الألعاب المائية، مطاعم وكافيهات، مدينة ملاهي بأحدث الألعاب الكهربائية والإلكترونية، مسرح كبير للعروض والحفلات الحية.

وحديقة الأسرة القاهرة وهي من الحدائق الواسعة التي تهتم الأسر بزيارتها في عيد الأضحى حيث تتكون من عدة مناطق مؤهلة للكثير من أنشطة المتعة والترفيه والمعرفة، حيث يمكن للأطفال والكبار التنزه والاسترخاء واللعب والجري والحيوية في العديد من المناطق المخصصة لهم. كما يمكنكم استئجار القوارب والبدلات في النهر السحري، مشاهدة أنواع متعددة ومختلفة من الحيوانات والطيور، الذهاب في جولات سفاري برية، ممارسة رياضات متنوعة في الملاعب المفتوحة المجهزة مشاهدة العروض الثقافية والفنية التي يستضيفها المكان باستمرار، وكذلك المشاركة فيها، بجانب انتشار المطاعم والكافيهات.