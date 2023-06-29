ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تسالي الأضحى.. إقبال كبير من الأهالي على محمصات شبرا في العيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يحرص المواطنون على شراء كميات كبيرة من التسالي والمحمصات خلال أيام عيد الأضحى، خاصة أنها تعتبر من لوازم تسالي السهرة ولقضاء أوقات ممتعة من خلال تناول اللب والسوداني والمكسرات، ما جعل العديد من أهالي منطقة شبرا مصر بالقاهرة يقبلون على المقلة بمختلف الأحياء لشراء كميات ولوازم العيد.

355651889_684961863468154_3326938106754334938_n

وشهدت عدد من مقالي منطقة شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة زحامًا من قبل المواطنين، خاصة في ثاني أيام العيد والذين توافدوا بشكل كبير عليها على مدار الأيام الماضية وتزايد الأقبال خلال أيام الأضحى.

وحرص عدد من أصحاب المقالي على عمل بعض الاستعدادات لاستقبال المواطنين والمحتفلين بعيد الأضحى، حيث تم تزيين المحال وتكثيف عدد العمال بجانب تزويد التسالي والمحمصات لسد حاجة المواطنين، بجانب عمل بعض العروض اللازمة والتخفيضات لجذب المحتفلين على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

355810503_953348449236287_9168191480552322505_n

وجاءت أسعار التسالي كالتالي:

السوداني ما بين 60 لـ160 جنيهًا ويختلف على حسب النوع والجودة، وتراوح أسعار اللب ما بين 120 لـ160 جنيها وفقا للنوع والجودة أيضًا، أما عن المكسرات فسعر 200 جرام بندق 97 جنيهًا، 200 جرام لوز 98 جنيهًا، 200 جرام كاجو سعره 120 جنيهًا، 125 جرام 75 جنيهًا.

355956123_3460899587505752_2186918580936968285_n

ويعد عيد الأضحى فرصة يسعى فيها المسلمون إلى التنزه وقضاء وقت ممتع مع أصدقائهم وأقاربهم، لذا يهتموا بالبحث عن أبرز أماكن الفسح والخروجات في عيد الأضحى، و أبرزها حديقة الأزهر Al Azhar Park. 

حديقة الأزهر من المزارات المهمة التي تهتم الأسر بزيارتها في عيد الأضحى تتميز بالمساحات الخضراء المترامية الأطراف، والمرتفعة عن مستوى محيطها بالكامل، مما يتيح التنزه في أجواء خلابة مع إطلالة على بانوراما معالم القاهرة الخديوية من منظور مرتفعة، بجانب ساحات لعب الأطفال والمطاعم والمقاهي والمكونات المائية الاصطناعية من شلالات ونوافير.  

355963731_982746642913363_4617509411668961360_n

 أيضا جزيرة المعادي واحدة من المقاصد الترفيهية التي تهتم الأسر بزيارتها في عيد الأضحى، تتميز بموقعها الخلاب في وسط نهر النيل تمامًا، فهي بالأساس جزيرة نيلية تأسس فوقها مجمع ترفيهي عالمي كبير، يتوفر فيه عددًا متنوعًا وكبيرًا من ممارسات التسلية والمرح المناسبة لكل الأعمار، أبرزها: متنزهات ممتدة بمسارات للمشي والتنزه ومجالس، حمامات السباحة المختلفة المساحات والأعماق والفئة العمرية، شاليهات فندقية للمبيت، أكوا بارك بعدد كبير من الألعاب المائية، مطاعم وكافيهات، مدينة ملاهي بأحدث الألعاب الكهربائية والإلكترونية، مسرح كبير للعروض والحفلات الحية.  

355982427_797874618641921_6604840849410240573_n

وحديقة الأسرة القاهرة وهي من الحدائق الواسعة التي تهتم الأسر بزيارتها في عيد الأضحى حيث تتكون من عدة مناطق مؤهلة للكثير من أنشطة المتعة والترفيه والمعرفة، حيث يمكن للأطفال والكبار التنزه والاسترخاء واللعب والجري والحيوية في العديد من المناطق المخصصة لهم.  كما يمكنكم استئجار القوارب والبدلات في النهر السحري، مشاهدة أنواع متعددة ومختلفة من الحيوانات والطيور، الذهاب في جولات سفاري برية، ممارسة رياضات متنوعة في الملاعب المفتوحة المجهزة مشاهدة العروض الثقافية والفنية التي يستضيفها المكان باستمرار، وكذلك المشاركة فيها، بجانب انتشار المطاعم والكافيهات.

المواطنين التسالي المحمصات أيام عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى المكسرات والسوداني شبرا مصر المقلة أسعار التسالي

الأكثر قراءة

إخماد حريق شب داخل تاكسى بشارع مصدق فى الدقى (صور)

بغداد: الشخص الذى أحرق المصحف عراقى الجنسية ونطالب بتسليمه

إدانة دولية وعربية للسماح بحرق المصاحف بالسويد.. ما علاقة الناتو؟

حبس قتلة "فكهاني" في بولاق الدكرور 4 أيام

إخماد حريق شب داخل مطعم بـ6 أكتوبر

على معلول يسجل أول أهداف الأهلى فى البنك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟