ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"لغتنا العربية إبداع وامتاع" في أمسية على المسرح الصغير بالأوبرا

دار الأوبرا
دار الأوبرا

لغتنا العربية إبداع وامتاع، عنوان الأمسية التي تقام علي المسرح الصغير بدار الأوبرا بأرض الجزيرة، في السابعة من مساء الأحد المقبل.

وتأتي أمسية في إطار فعاليات “ليالي اللغة العربية” التي ينظمها منتدي جامعة الإسكندرية للشعر والفنون، بالتعاون مع الأوبرا وتتخلل فقرات الأمسية، فقرات فنية يقدمها منتحب كورال جامعة الإسكندرية.

وتتناول أمسية “لغتنا العربية إبداع وإمتاع”، الثراء اللغوي في اللغة العربية مقارنة بالغات الأخري حيث تتميز اللغة العربية بتعدد مشتقات المفردة أو اللفظة الواحدة علي العكس من اللغات الأخري، والتي يقتصر فيها معني المفردة علي مشتق واحد أو اثنين علي الأكثر.

كما تتطرق أمسية “لغتنا العربية إبداع وإمتاع” إلى الإبداع والبيان في اللغة العربية، إضافة إلي قابليتها للتطور، حيث تطورت اللغة العربية عبر مئات السنين. 

وتتناول الأمسية أيضًا، الأسباب التي جعلت اللغة العربية تسمي بـ“لغة الضاد”، حيث إنها اللغة الوحيدة بين اللغات الحية التي ينطق فيها حرف الضاد.

مرونة اللغة العربية وقابليتها للتطور وهو ما يؤكد عليه عالم اللغويات “جورج سارتون”، والذي يذهب إلي أن:"وهب الله اللغة العربية مرونة جعلتها قادرة على أن تدون الوحي أحسن تدوين.. بجميع دقائق معانيه ولغاته، وأن تعبر عنه بعبارات عليها طلاوة وفيها متانة. 

أو كما وصفها اللغوي الفرنسي “جاك بيرك” بأنها:"أقوى القوى التي قاومت الاستعمار الفرنسي في المغرب هي اللغة العربية، بل اللغة العربية الكلاسيكية الفصحى بالذات، فهي التي حالت دون ذوبان المغرب في فرنسا".

وعن قابلية اللغة العربية للتطور، تعريب المصطلحات العلمية ومرونتها لإدخالها في اللغة العربية، بل قدرة اللغة العربية أيضا علي تعريب مفردات أجنبية حديثة كألفاظ: هاتف، تلفاز، مذياع، وغيرها. 

لغتنا العربية إبداع وإمتاع أمسية علي المسرح الصغير بالأوبرا اللغة العربية ليالي اللغة العربية جامعة الإسكندرية

مواد متعلقة

15 يوليو.. نهلة كرم تناقش روايتها "خدعة الفلامنجو" بدار هن

الأكثر قراءة

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يونيو 2023.. في خطوات بسيطة

عبدالرحيم على: مصر لديها تجربة رائدة فى تفتيت تنظيم الإخوان

وجبة بطيخ فاسدة تقتل طفلاً وتصيب شقيقته ووالدته بالتسمم في الدقهلية

محمد شريف يقود هجوم الأهلى أمام "البنك" فى الدورى

أسهل طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة في عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟