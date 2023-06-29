"لغتنا العربية إبداع وامتاع" في أمسية على المسرح الصغير بالأوبرا

لغتنا العربية إبداع وامتاع، عنوان الأمسية التي تقام علي المسرح الصغير بدار الأوبرا بأرض الجزيرة، في السابعة من مساء الأحد المقبل.

وتأتي أمسية في إطار فعاليات “ليالي اللغة العربية” التي ينظمها منتدي جامعة الإسكندرية للشعر والفنون، بالتعاون مع الأوبرا وتتخلل فقرات الأمسية، فقرات فنية يقدمها منتحب كورال جامعة الإسكندرية.

وتتناول أمسية “لغتنا العربية إبداع وإمتاع”، الثراء اللغوي في اللغة العربية مقارنة بالغات الأخري حيث تتميز اللغة العربية بتعدد مشتقات المفردة أو اللفظة الواحدة علي العكس من اللغات الأخري، والتي يقتصر فيها معني المفردة علي مشتق واحد أو اثنين علي الأكثر.

كما تتطرق أمسية “لغتنا العربية إبداع وإمتاع” إلى الإبداع والبيان في اللغة العربية، إضافة إلي قابليتها للتطور، حيث تطورت اللغة العربية عبر مئات السنين.

وتتناول الأمسية أيضًا، الأسباب التي جعلت اللغة العربية تسمي بـ“لغة الضاد”، حيث إنها اللغة الوحيدة بين اللغات الحية التي ينطق فيها حرف الضاد.

مرونة اللغة العربية وقابليتها للتطور وهو ما يؤكد عليه عالم اللغويات “جورج سارتون”، والذي يذهب إلي أن:"وهب الله اللغة العربية مرونة جعلتها قادرة على أن تدون الوحي أحسن تدوين.. بجميع دقائق معانيه ولغاته، وأن تعبر عنه بعبارات عليها طلاوة وفيها متانة.

أو كما وصفها اللغوي الفرنسي “جاك بيرك” بأنها:"أقوى القوى التي قاومت الاستعمار الفرنسي في المغرب هي اللغة العربية، بل اللغة العربية الكلاسيكية الفصحى بالذات، فهي التي حالت دون ذوبان المغرب في فرنسا".

وعن قابلية اللغة العربية للتطور، تعريب المصطلحات العلمية ومرونتها لإدخالها في اللغة العربية، بل قدرة اللغة العربية أيضا علي تعريب مفردات أجنبية حديثة كألفاظ: هاتف، تلفاز، مذياع، وغيرها.