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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شاب طعن والدته وشقيقه "بالسكين" بالجيزة

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شاب لشروعه في قتل والدته وشقيقه بمنطقة العمرانية.

البداية بتلقى المقدم هاني عماد، رئيس مباحث العمرانية، بلاغًا يفيد بقيام شاب بطعن والدته وشقيقه بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

كشفت التحريات أن الشاب يعاني من حالة تشنجات قام بالتعدي على والدته وشقيقه طعنًا بالسكين وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، تمهيدًا لإيداعه بمستشفى للأمراض النفسية والعقلية تحت تصرف النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية شاب الشروع قتل والدته منطقة العمرانية رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية

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