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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: مشروعات للاستثمار والتصنيع الزراعي وفرص واعدة للنباتات الطبية والعطرية

مشروعات زراعية
مشروعات زراعية

أكد الدكتور علي عبد المحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لدينا مشروعات للاستثمار في استصلاح واستزراع الأراضي، والتصنيع الزراعي والاستثمار في المشروعات الزراعية الكبرى في الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر، وأن هناك فرصا واعدة في التصنيع الزراعي في الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وتصنيع البطاطس والطماطم لتقليل الفاقد في الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وعلي رأسها الطماطم والبطاطس والموالح والنباتات الطبية والعطرية، كذلك الاستثمار في مجال إنتاج وتصنيع التمور وإنتاج وتصنيع الزيتون، وإنتاج وتصنيع للجوجوبا والتي تتم زراعتها في الأراضي الهامشية وذلك لاستخراج الزيوت القيمة.

وأوضح مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي للدستور، أن هناك استثمارًا في في مجال إنتاج وتصدير عسل النحل وإنتاج الطرود والصوب الزراعية، لافتا إلى أن هناك مجالات متعددة للاستثمار الزراعي، ولابد من تحسين مناخ الاستثمار للمستثمر سواء كان أجنبيًا أو محليًا لافتات إلى أن قطاع الزراعة في مصر إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القومي حيث إنه المسئول عن توفير الغذاء والكساء للسكان، ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 15 %، ويستوعب قطاع الزراعي حوالي 25 % من إجمالي عدد المشتغلين، وتساهم الصادرات الزراعية بنحو 18 % من الصادرات الكلية، ويقوم قطاع الزراعة بتوقير المواد الخام اللازمة لقطاع الصناعة. كما يعتبر قطاع الزراعة مستخدمًا لمنتجات قطاع الصناعة كالأسمدة الكيماوية والآلات الزراعية ومواد التعبئة والتغليف.

ومن جانبه قال الدكتور على إسماعيل أستاذ الأراضي والمياه بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن مساحة هذا المشروع القومي العملاق خلال الفترة المقبلة ستصل لنحو 2.2 مليون فدان، تستهدف المرحلة الحالية زراعة 1 مليون فدان وفقًا لكميات المياه المتاحة، وهو من أهم المشروعات التي تتميز بقربها الجغرافي من أراضي مناطق غرب ووسط الدلتا، وهو شريان جديد يخدم التنمية الزراعية والاقتصادية في مصر.

الزراعة مشروعات للاستثمار والتصنيع الزراعى وفرص واعدة للنباتات الطبية

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