بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفد الرهبنة البندكتية بالإسكندرية

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وفد الرهبنة البندكتية، اليوم الخميس 29 يونيو وذلك بالمقر البطريركي، بالإسكندرية.

حضر اللقاء القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والآباتي ميخائيل، المسؤول عن الرهبنة البندكتية بمصر، والأخ مارتن البندكتي.

واحتفلت صباح اليوم الكنيسة الكاثوليكية بمصر الاحتفال بعيد الرسل (عيد استشهاد القديسين بطرس وبولس، هامتا الرسل)، وذلك في إطار المؤتمر التكويني الرابع لخدام الإيبارشية البطريركية، المقام في ، بيت راعي الصالح، بالإسكندرية.

ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الأب يونان شحاتة، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول، بالخصوص، ومسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والقمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، والأب عمانوئيل صبحي، أحد رعاة كاتدرائية السيدة العذراء مريم، بمدينة نصر.

وألقى الأب جورج سليمان عظة الذبيحة الإلهية حول "المشاركة التامة بين الآباء الرسل".