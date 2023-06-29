الاستخبارات الأمريكية: تمرد فاجنر مدعومًا من أحد جنرالات بوتين

استقبل مؤيدو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس في منطقة داغستان بجنوب روسيا فيما واصل الكرملين إبراز شعبية وسيطرة بوتين على بلاده.

جاء ذلك بعد أقل من أسبوع من تمرد رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريجوزين الفاشل التي لا تزال هناك الكثير من الأسئلة حول كيفية انهاء التمرد بحسب cbs الأمريكية.

وعلمت شبكة سي بي إس نيوز أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تشير إلى أن جنرالًا روسيًا كبيرًا كان لديه معرفة متقدمة بالتمرد، ما يزيد من احتمال أن زعيم فاجنر حصل على دعم لانقلابه من داخل الجيش الروس.

ونفى الكرملين هذه المزاعم على أنها تكهنات وإشاعات، لكن في أول مقابلة له منذ انتفاضة نهاية الأسبوع قال وزير الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف لشبكة سي بي إس نيوز إنه يعتقد أن بريغوزين كان في تحالف 14 ضابط من الجيش الروسي.

وقال دانيلوف لشبكة سي بي اس نيوز: "بريجوزين ليس شخصا مستقلا" "إنه مملوك لأشخاص رفيعي المستوى في الدائرة المقربة من الرئيس بوتين ... هم أصحابه."

وزعم دانيلوف: "هذه مجموعة من الأشخاص لديهم هدف لتغيير قيادة روسيا".