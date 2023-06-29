إزالة 10 حالات تعد ومخالفات بناء بمراكز المنيا (صور)

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لرصد حالات التعد والإزالة الفورية المخالفة بالمهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وإحالته إلى النيابة العامة.

قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية لقرية البرجاية تحت إشراف مصطفى الدبيكى نائب رئيس المدينة ومصطفى الشريف رئيس القرية تمكنت من إزالة حالتى تعد بالبناء المخالف وبدون ترخيص الاولى إزالة حالة زراعة بمساحة ١٨سهم، والثانية إزالة شدة خشبية لصب سقف مخالف بمساحة ٩٠متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية دمشير تحت إشراف دكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس المدينة و حمادة جمعة رئيس القرية من إزالة حالتى تعدى زراعة بمساحة ٢٠سهم، وإزالة حالة أخرى خارج الحيز بمساحة ٩٠ متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وأوضح رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية أوقفت 3 حالات بناء مخالف بدون ترخيص بـ “حي غرب " المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات، بالإضافة إلى رفع مخلفات القمامة موجودة بأماكن التجميع اليومية بـ“شوارع الحي“، ونقلها للمقلب العمومي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم.

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أنه تم إزالة ٣ حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية بقرية أبو عزيز بمساحة ٤ قيراط، كما تم تنفيذ إزالة لتعد على الإصلاح الزراعي بقريه ابو حسيبه باستخدام معدات الوحده المحليه بحضور رئيس القريه ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعيه وتم إزالة حاله تعد في المهد خارج الكتلة السكنية بقرية منبال بحضور رئيس القريه ومسئولي الجمعيه الزراعيه ومسئولي التنظيم.

وأشار عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة إلى مواصلة الجهود المبذولة فى إزالة التعديات ضمن الموجه ٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف حيث تمكن ياسر صلاح رئيس الوحدة المحلية لقرية القيس من إزالة حالة تعدى بالبناء فى المهد على أرض زراعية بحوض الدمرداش التابع لقرية القيس على مساحة قيراط كما قام عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج ومسئول حمايه الاراضى وفنى التنظيم والازالات بردم تعدى بحفر أساسات والشروع فى البناء فى المهد على ارض تعاون زراعى خار ج الحيز بعزبه على افندى على مساحة 12 سهم وتم تسليم الحالة لمسئول حماية الاراضى خالية من التعدى مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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