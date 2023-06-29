ضبط 204 كيلو لحوم فاسدة فى حملة بدمياط

شدد كلا من الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط، والدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، على ضرورة تكثيف المرور على محلات الجزارة، حيث قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش والدكتورة ولاء جعفر رئيس قسم المجازر بالاشتراك مع إدارة المتابعة بالمحافظة التموين والصحة بضبط ٢٠٤كيلو من اللحوم البلدية الجاموسي والبقرى خارج المجازر الحكومية والدواجن الكاملة والمتبلة والكبدة وبها علامات فساد وتغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تم تحرير المحاضر اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق، حيث أسفرت الحملات المنفذة خلال اليوم، عن تحرير ٦٦ محضرا وذلك لرصد مخالفات تضمنت بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى و بيع لحوم مكشوفة وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية ، هذا إلى جانب إعدام ٤٠ كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفى سياق متصل، تم تحرير ٣ محاضر لمحطات وقود لضبط مخالفات تلاعب فى عيار طرمبات تعبئة البنزين بعجز يتراوح قيمته ما بين ١.٢٠ جنيه إلى ١.٦٥ جنيه لكل ٢٠ لتر، فضلا تحرير محاضر لمستودع غاز لوجود عجز ٢٣٠ جرام بالاسطوانة.

فيما وقد أعلنت المديرية عن تحرير ١٢٠٠ محضر للمخالفين وذلك خلال الحملات المُنفذة فى الفترة من أول يونيو وحتى يوم ٢٦ من ذات الشهر، والتى تضمنت محاضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وغش تجارى وبيع لحوم مكشوفة و تعبئة سلع غذائية فى ورق مطبوعات وعدم وجود ترخيص وشهادات صحية، كما تم تحرير محاضر للمخابز المخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة، وقامت المديرية أيضًا خلال تلك الفترة بسحب ٢٧ عينة من المواد الغذائية وغير الغذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات .