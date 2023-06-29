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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

في عيد الأضحي.. حكم زيارة القبور في أيام التشريق

عيد الأضحي
عيد الأضحي

في هذه الأيام يشتاق الكثير من المواطنين لمحبيهم ومن فارقوا الحياة، ويقرر الكثير من المواطنين زيارتهم في المقابر في عيد الأضحى المبارك، الذي حل علينا أمس الأربعاء في أول أيامه، ويتساءل الكثير من روّاد السوشيال عبر منصات التواصل الاجتماعي، حتى تصدر سؤال حكم زيارة القبور أيام التشريق، موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل".

حكم زيارة القبور في أيام التشريق

ويرصد "الدستور" حكم زيارة القبور في أيام التشريق، في سياق السطور التالية.

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم زيارة القبور في أوقات العيد، والتي بحث عنها الكثير عبر منصات التواصل الاجتماعي من قِبل روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هو حكم زيارة القبور في العيد، مؤكدًة أن حكم زيارة القبور مباح في جميع الأوقات ولا هناك حرمانية في هذا.

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وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه من الأفضلية أن يكون هناك زيارة للمقابر في الأعياد، وفي الأيام المباركة التي يلتمس فيها مزيد العطاء من الله تعالى، ومنها أيام العيدين، لافتًة إلى أن هذه الزيارة هي توثيق لمعاني الصلة والبر، والدعاء بالرحمة والمغفرة لمن توفي من الأهل والأقارب، مع الالتزام بعدم التلفظ بألفاظ الجاهلية والاعتراض المنهي عنهم.

يُجدر الإشارة إلى أن غرة شهر ذو الحجـة 1444هـ فلكيًا يوم الاثنين، 19/6/2023م، وكانت هي وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 27/6/2023م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكياً يوم الأربعاء 28/6/2023.

الإجازات الرسمية خلال الأيام المقبلة

تعد إجازة ثورة 30 يونيو من الإجازات الرسمية المتبقية في 2023، والتى تأتى يوم الجمعة 30 يونيو و12 ذو الحجة، وعن إجازة رأس السنة الهجرية، تعد إجازة رأس السنة الهجرية من الإجازات الرسمية المتبقية في 2023، والتى توافق يوم الأربعاء 19 يوليو.

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