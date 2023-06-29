ذا أثلتيك: أستون فيلا يتوصل لاتفاق للتعاقد مع باو توريس

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن أستون فيلا الإنجليزي توصل لاتفاق مع فياريال الإسباني، للتعاقد مع المدافع الدولي باو توريس.

ويرتبط توريس بعقد مع فياريال حتى صيف 2024، وتُقدر قيمته التسويقية بمبلغ 45 مليون يورو.

وبحسب شبكة “ ذا أثلتيك” البريطانية، فإن توريس البالغ من العمر 26 عامًا، وافق على الشروط الشخصية الخاصة بانتقاله إلى أستون فيلا، بعد أن ظهر كواحد من أبرز أهداف أوناي إيمري مدرب الفريق الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار التقرير إلى أن أستون فيلا أيضًا وافق على كافة الشروط مع فياريال، حيث تم اتفاق رسمي بين الطرفين، ليصبح توريس لاعبًا جديدًا لـ أستون فيلا.

وبذلك، ستشهد هذه الخطوة لم شمل توريس مع إيمري بعد أن عمل الثنائي معًا في إسبانيا مع فريق فياريال.

ولعب توريس مع فياريال 39 مباراة الموسم المنقضي بمختلف المسابقات، وقادهم لاحتلال المركز الخامس في الدوري الإسباني، والتأهل لبطولة الدوري الأوروبي.

ولعب باو توريس 23 مباراة دوية مع منتخب إسبانيا، وكان ضم تشكيل المنتخب في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.