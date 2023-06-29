إقبال المواطنين على زيارة حديقة الحيوان بالفيوم في ثاني أيام عيد الأضحى

شهدت حديقة الحيوان في محافظة الفيوم، صباح اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالًا من المواطنين للتنزه والاحتفال بالعيد. وتجمعت الأسر داخل حديقة الحيوانات التي فتحت أبوابها منذ الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الزائرين لقضاء يوم جميل وإطعامهم الأطعمة المحببة لهم من اللحوم وكباب الحلة، مما فتح شهية الحيوانات على روائح المأكولات. كما شاهد الزوار الحيوانات وأطعموها، ولعب الأطفال في الملاهي المخصصة لهم في المكان، وسط إجراءات أمنية.

وأكدت الدكتورة نهى مصطفى مديرة حديقة الحيوانات، لـ"الدستور" على حرص الإدارة المركزية بقيادة اللواء الدكتور محمد رجائي عن إضافة أنواع جديدة من الحيوانات احتفالا بعيد الاضحى المبارك.

وقالت: "إن حديقة الحيوانات بالفيوم تشهد هذا العام إقبالًا شديدًا من المواطنين بالمقارنة بالعام الماضي". وأضافت أن الدولة حريصة كل الحرص في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخفيف عناء المواطنين، وخاصةً خلال هذه المناسبات، موضحة أن سعر تذكرة حديقة الحيوانات هو 5 جنيهات، وأنه يوجد بعض الألعاب الملاهي لإسعاد الأطفال.

وأضافت أن إقبال الزوار كثيف خاصةً على القرد كوكو الذي يسمع كلام الزوار وينفذ حركاته البهلوانية وأكل البطيخ لترطيب درجة حرارة الجسم.

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