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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

في حوادث متفرقة.. إصابة 4 مواطنين بمدينة إسنا جنوب الأقصر

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيبت ربة منزل وطفلها وشاب آخر في حوادث دراجات بخارية نتيجة السرعة الزائدة بمدينة إسنا في الأقصر، كما أصيب طفل سقط من على جدار خلال اللهو فى منزله، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

واستقبل مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، حالة طفل يبلغ من العمر  12 سنة مصاب بكدمات وجروح، إثر سقوطه من جدار بالطوب اللبن خلال اللهو فى منزله، كما استقبل المستشفى كل من مواطنة تبلغ من العمر 24 سنة، وطفلها عامين، مقيمان بقرية النمسا البلد، نتيجة إصابتها فى حادث دراجة بخارية، وحالتهما مستقرة بعد إجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم لهما.

كما استقبل مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، حالة شاب "يبلغ من العمر  18 سنة، مقيم بإسنا لإصابته فى حادث دراجة بخارية على طريق الخزان الجديد بالمدينة، وتبين إصابته بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

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