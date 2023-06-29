إزالة فورية لـ4 حالات تعدٍ على أراض زراعية ومخلفات بناء فى أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات إزالة مخالفات البناء وكافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة مستمرة طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ إزالة فورية لعدد 4 حالات تعد على أراض زراعية ومخلفات بناء بمراكز أبوتيج والقوصية وديروط وحى شرق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تكيف رؤساء المراكز والاحياء ومسئولى المتابعة الميدانية ومسئولى المتغيرات المكانية بتكثيف حملات الرصد والمتابعة الميدانية لكافة أوجه التعديات، وإزالتها فى مهدها وخاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددا على تحديد المسئوليات والاختصاصات لكل التنفيذيين المسئولين على ملف الإزالات والتعديات بكافة قرى ومراكز المحافظة ومحاسبة المقصرين أو المتراخين فى تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم تحقيقاً لمبدأ الثواب والعقاب.

وأوضح المحافظ الأجهزة التنفيذية بمراكز ابوتيج والقوصية وديروط وحى شرق، تمكنت من إزالة 4 حالات تعدى على أراضي زراعية وبمخالفات بناء خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتم تنفيذ إزالة مخالفات بناء على أراضي زراعية بقرية الاقادمة على مساحة 10 أسهم، وذلك تحت إشراف ومشاركة محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ، واسامة محمد كامل وهاني محمد إبراهيم نائبي رئيس المركز وعلي عيسي مدير الإدارة الزراعية بأبوتيج ومحمود عبدالجواد رئيس الوحدة المحلية بدوينة، كما تمت إزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية ديروط الشريف بمركز ديروط، تحت إشراف ومشاركة محمود نجار عطا رئيس المركز ومسئولي الإزالات.



كما تمت إزالة مخالفة بناء بالدور السابع بأحد العقارات بشارع الري بمدينة القوصية تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز، كما تمت إزالة حالة تعد على أراض زراعية بناحية نزلة عبد اللاه بحوار كوبرى الواسطى بحى شرق تحت إشراف عبد اللطيف فضالة رئيس حى شرق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع كل الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع مراكز المحافظة المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقانون.

كان محافظ أسيوط قد وجه بتشكيل لجان بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي الزراعة والمتابعة الميدانية للمرور اليومي لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء وكذا التعديات على أملاك الدولة وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما وجه مسئولي الري بتكثيف المرور الميداني لمنع التعدي على مياه الري وحرم المجاري المائية وكذلك التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها.



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