"الفلوكة".. رحلة "على قد الإيد" في عيد الأضحى بالإسكندرية

تعد منطقة بحري من أكثر المناطق التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين وزوار الإسكندرية للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك في أجواء سكندرية صيفية مبهجة.

ومن أبرز أنواع التنزه التي تجذب الكبار والصغار “الفلوكة البحرية”، والتي يمكن من خلالها الاستمتاع بالبحر في جولة سكندرية لمشاهدة أبرز المعالم السكندرية بدءا من قلعة قايتباي وصولا إلى مكتبة الإسكندرية.

٤٥ دقيقة هو متوسط وقت رحلة الفلوكة داخل بحر الإسكندرية، مع تنوع أنظمة الرحلات وأسعارها على حسب عدد أفراد المركب.

وأوضح محمود خضير، صاحب أحد المراكب الخشبية، أن الرحلة الأولى لعدد ٧ أفراد وتكون تكلفتها ١٥٠ جنيها لـ45 دقيقة، أما الرحلة الثانية لعدد ١٠ أفراد على مركب أكبر حجما تكون تكلفتها ٢٠٠ جنيه لـ45 دقيقة.

وأضاف أن وقت الرحلات يزيد بناء على طلب العملاء ورغبتهم، فهناك رحلات لما يقرب من٢٠ فردا بتكلفة ٥٠٠ جنيه للاستمتاع بـ٣ إلى ٤ ساعات بداخل البحر.

وعن تأمين تلك الرحلات البحرية، أوضح أن لا بد أن لا تزيد حمولة القارب عن الأعداد المحددة، وأن يتم جلوسهم في وضع متوازن للحفاظ على اتزان القارب بداخل البحر دون إي خلل في حركته.

وتابع أن أبرز من يهتم لقضاء تلك العطلات البحرية هم زوار المدينة من المحافظات المجاورة ورحلات اليوم الواحد، الذين يرغبون في الاستمتاع بالأجواء البحرية.

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