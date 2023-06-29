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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أول أيام العيد.. "بيطري الشرقية" يشرف على ذبح 630 رأس ماشية أضاحي

المجازر
المجازر

فتحت المجازر الحكومية بمحافظة الشرقية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك أمام جموع المواطنين بالمجان لذبح الأضاحي ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات على المخالفين، وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم، بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ..ممدوح غراب محافظ الشرقية

أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير عام الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه خلال اول  أيام  عيد الأضحى المبارك، أشرفت المديرية بالإشراف علي أعمال ذبح 630 رأس ماشية و أغنام أضاحي ما بين 298 أبقار – 179 جاموس – 86 ضأن – 46 ماعز – 21 جمل، وذلك بالمجازر التابعة للمديرية تحت الإشراف البيطري الكامل للحفاظ علي سلامة اللحوم مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء أعمال الذبح.

 وأشار مدير عام الطب الوقائي بالمديرية إلي قيام  الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات الخارجية المركزية وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية بالمرور علي المجازر لمتابعة سير العمل والوقوف على الاستعدادات الموجودة بكل مجزر والتأكد من توافر كافة الاحتياجات من كوادر طبية بيطرية و أدوات و أجهزة  لاستمرار سير العمل بصورة جيدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

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