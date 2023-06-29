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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفه 850 مليون جنيه.. محور دار السلام بسوهاج شريان جديد في الصعيد

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، برئاسة محمد السيد عوض، أعمال مشروع إنشاء محور دار السلام- أبوتشت، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بالمتابعة المستمرة لكافة المشروعات التنموية الجارية علي أرض المحافظة، لمتابعة تقدم نسب التنفيذ، وإزالة أية معوقات.

تبلغ تكلفة المحور 850 مليون جنيه، بطول 28 كم، منها 12,5 كم بمركز دار السلام بسوهاج، و15,5 كيلو متر من المحور بمركز أبوتشت بمحافظة قنا.

 يربط المحور بين الطريق الزراعي الشرقي عند مركز دار السلام بسوهاج، والطريق الصحراوي الغربي عند مركز أبوتشت بمحافظة قنا، مرورا بكوبري أعلي نهر النيل. 

 يمثل المحور شريان جديد للتنمية، وإضافة هامة في مجال تدعيم شبكة الطرق، وربط مراكز المحافظة بالمراكز والمحافظات المجاورة، وخدمة حركة الاستثمار والتجارة بالمحافظة، بجانب تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

 

إزالة أية معوقات استقبال المرضي الاستثمار والتجارة أعمال مشروع التشغيل التجريبى الحكومي الجديد

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